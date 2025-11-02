Language
    गाजियाबाद: सास की प्रताड़ना पर अदालत का बड़ा फैसला, बहू के खिलाफ दोबारा सुनवाई का आदेश

    By Hasin Shahjama Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 08:44 AM (IST)

    गाजियाबाद में, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने घरेलू हिंसा मामले में सास की अपील स्वीकार की। सास ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी, जिसे खारिज करते हुए दोबारा सुनवाई का आदेश दिया गया है। सास का आरोप है कि बहू ने देवी-देवता के नाम पर उसे प्रताड़ित किया और दहेज की मांग की। अदालत ने माना कि बहू द्वारा सास के खिलाफ मानसिक और भावनात्मक हिंसा के संकेत थे, इसलिए नए सिरे से सुनवाई होगी।

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. दिनेश चंद्र शुक्ला ने घरेलू हिंसा के एक मामले में सास की अपील स्वीकार कर ली है। सास ने निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी थी। अदालत ने निचली अदालत के आदेश को खारिज करते हुए दोबारा सुनवाई का आदेश दिया है।

    सास का आरोप है कि बहू ने देवी-देवता के आगमन का हवाला देकर उसे परेशान किया। बहू ने शादी से पहले उसकी बहन के जूते चुराने के बदले में उसे सोने की अंगूठी देने की मांग की थी।

    नया कोट गांव की किरण शर्मा ने अपनी बहू चारू शर्मा के खिलाफ घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 18, 19, 20 और 21 के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। किरण शर्मा ने आरोप लगाया है कि उनकी बहू चारू शर्मा शादी के बाद से ही उनके बेटे प्रदीप शर्मा के साथ न केवल दुर्व्यवहार करती रही, बल्कि उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित भी करती रही। उसकी शादी 28 नवंबर 2022 को बुलंदशहर की चारू शर्मा से बिना दहेज के हुई थी।

    सास का आरोप है कि शादी के बाद से ही बहू और उसके पिता महंगे उपहार और संपत्ति में हिस्सा मांग रहे थे। मना करने पर झूठे मामलों में फंसाने की धमकी देते थे। बहू चारू शर्मा देर रात तक फोन पर लगी रहती थी और पति से अलग रहने की जिद करती थी। वह अक्सर गुस्से में घर का सामान फेंक देती थी।

    परेशान होकर सास ने पुलिस और महिला कल्याण विभाग में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने पर उसने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 4 जनवरी 2025 को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या 6 ने किरण शर्मा की शिकायत यह कहते हुए खारिज कर दी कि उनके बेटे प्रदीप शर्मा ने अदालत में गवाही नहीं दी, जिससे घरेलू हिंसा के आरोपों पर संदेह पैदा होता है। इस फैसले से असंतुष्ट किरण शर्मा ने सत्र न्यायालय में अपील दायर की।

    न्यायाधीश डॉ. दिनेश चंद्र शुक्ला ने अपने आदेश में कहा कि निचली अदालत ने तथ्यों का पर्याप्त मूल्यांकन किए बिना और एकतरफा साक्ष्यों के आधार पर आदेश पारित किया। अदालत ने माना कि बहू द्वारा अपनी सास के विरुद्ध मानसिक और भावनात्मक हिंसा के पर्याप्त संकेत मौजूद थे।

    न्यायाधीश ने कहा कि सिर्फ़ इसलिए कि बेटे ने गवाही नहीं दी, यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि सास के साथ हिंसा नहीं हुई। जब पीड़िता ने स्वयं अपना बयान और साक्ष्य प्रस्तुत कर दिए हैं, तो अदालत को उनका संज्ञान लेना ही होगा। अदालत ने निचली अदालत के आदेश को रद्द करते हुए मामले को नए सिरे से सुनवाई के लिए वापस भेज दिया।

    अदालत ने निर्देश दिया कि अपीलकर्ता को सुनवाई का पूरा अवसर दिया जाए। तथ्यों के आधार पर नया आदेश पारित किया जाए। अदालत ने स्पष्ट किया कि पीड़िता कोई भी महिला हो सकती है, यहाँ तक कि उसकी सास भी।

