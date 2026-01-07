Language
    गाजियाबाद में नाबालिग पांच महीने की गर्भवती, कोर्ट के आदेश पर गर्भपात कराने की तैयारी

    By Madan Panchal Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 04:50 AM (IST)

    मदन पांचाल, गाजियाबाद। मम्मी मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मुझे जल्दी डॉक्टर के पास लेकर चलो। बेटी की पीड़ा सुनकर तुरंत मां उसे लेकर चिकित्सक के पास पहुंची। चिकित्सक ने अल्ट्रासाउंड किया तो पता चला कि बेटी गर्भवती है। मां यह सुनकर चौक गई।

    बेटी से पूछने पर पता चला कि सहपाठी ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। मां ने थाने में एफआईआर दर्ज करा दी। अब कोर्ट के आदेश में सुरक्षित गर्भपात को मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया है।

    जिले के देहात क्षेत्र के एक थाना क्षेत्र में उक्त नाबालिग से दुष्कर्म के बाद पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, लेकिन अब नाबालिग पांच महीने की गर्भवती है। नाबालिग की मां ने कोर्ट में अर्जी देकर गर्भपात कराने का अनुरोध किया।

    कोर्ट ने सुनवाई के बाद इस प्रकरण में स्वास्थ्य विभाग को आदेश दिए हैं कि सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए एमटीपी( एमेंन्डमेंट)एक्ट एवं नियमावली-2021 के तहत नाबालिग का सुरक्षित गर्भपात कराया जाये।

    सीएमओ को जारी किये गये आदेश में इसके लिए मेडिकल बोर्ड के गठन के भी निर्देश दिये गये हैं। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस सुरक्षा में नाबालिग को एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

    अस्पताल प्रबंधन ने सीएमओ के आदेश पर इस गंभीर प्रकरण को लेकर चार चिकित्सकों का एक मेडिकल बोर्ड गठित कर दिया है। बोर्ड में स्त्री रोग विशेषज्ञ ,निश्चेतक, बाल रोग विशेषज्ञ और रेडियोलाजिस्ट को शामिल किया गया है।

    बोर्ड की निगरानी में नाबालिग का गर्भपात कराने की चिकित्सकीय प्रक्रिया चल रही है। बताया गया है कि नाबालिग को पहले से मिर्गी के दौरे भी पड़ते हैं। इसके लिये फिजिशियन से भी चिकित्सकीय परामर्श लिया जा रहा है।