Ghaziabad: मोदीनगर तहसील में SIR कार्य के चलते कोर्ट ठप, वकीलों और वादकारियों को हो रही परेशानी

जागरण संवाददाता, मोदीनगर। मतदाता सूची के पुनरीक्षण(एसआईआर) का कार्य चल रहा है। ऐसे में तहसील के अधिकारी व कर्मचारी कोर्ट में नहीं बैठ रहे हैं। जिससे वादकारी व वकीलों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। मोदीनगर तहसील में एसडीएम, तहसीलदार, एसडीएम न्यायिक व नायब तहसीलदार कोर्ट में पिछले 10 दिन से एक भी वाद पर सुनवाई नहीं हुई है। बस मुकदमों में तारीखे दी जा रही हैं।

ऐसे में मुकदमे लंबित चल रहे हैं। उनके निर्णय में देरी हो रही है। तहसील क्षेत्र में इन दिनों मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है। जिसमें एसडीएम, तहसीलदार, लेखपाल के अलावा तहसील के तमाम कर्मचारियों की ड्यूटी लगी है। चार दिसंबर तक उन्हें कार्य को पूरा करने का लक्ष्य दिया गया है।

तहसील का कामकाज हो रहा प्रभावित ऐसे में तहसील का कामकाज प्रभावित होने लगा है। तहसील में एक भी कोर्ट का संचालन नहीं हाे पा रहा है। वादों पर सुनवाई अटकी हुई है। मोदीनगर तहसील में एसडीएम कोर्ट का दोपहर 12 से दो, तहसीलदार कोर्ट का दोपहर दो से चार व न्यायिक एसडीएम की कोर्ट सुबह साढ़े 10 से 12 तक संचालन होता है।

लेकिन पिछले 10 से एक भी कोर्ट में वादों पर सुनवाई नहीं हुई। वादकारी व उनके वकील कोर्ट में पहुंचते हैं लेकिन अधिकारी नहीं होने के चलते मुकदमे की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ती। उन्हें बस अगली तारीख दी जाती है। सीकरी के लक्ष्मीनारायण का मोदीनगर तहसील में जमीन पर कुर्रेबंदी का मुकदमा चल रहा है।

लेकिन उन्हें बस तारीख मिल रही है। कादराबाद के सतेंद्र कुमार अंश संशोधन के लिए चक्कर काट रहे हैं। खिंदौड़ा गांव के अमित का भी ग्राम समाज को लेकर मुकदमा कोर्ट में विचाराधीन है। इसी तरह तमाम मुकदमे लंबित चल रहे हैं।

प्रमाण पत्रों पर नहीं लग रही रिपोर्ट आय, जाति, वारिसान समेत अन्य प्रमाण पत्र भी इन दिनों तहसील में लंबित में चल रहे हैं। चूंकि लेखपाल एसआईआर के कार्य में व्यस्त हैं। ऐसे में जिन लोगों ने प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया हुआ है। उनपर लेखपालों के द्वारा रिपोर्ट नहीं लगाई जा रही है।