मोबाइल में कैद थे पति-पत्नी के निजी पल, एक गलती से PORN साइट पर अपलोड; गाजियाबाद में हैरान करने वाला मामला

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। निजी पलों को मोबाइल में कैद करने वाले एक दंपति के पैरों तले जमीन उस समय खिसक गई, जब उन्हें पता चला कि उनके निजी फोटो और वीडियो अश्लील वेबसाइटों पर प्रसारित किए जा रहे हैं।

मधुबन बापूधाम थाना क्षेत्र निवासी महिला ने शिकायत देकर अज्ञात व्यक्ति पर निजी सामग्री विभिन्न पोर्न साइट पर अपलोड करने का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि इस घटना के बाद उन्हें सामाजिक और मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।