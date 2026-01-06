साहिबाबाद के लोग शुद्ध पेयजल के नाम पर पी रहे दूषित पानी, भूजल का टीडीएस 1700 तक बढ़ा हुआ मिला

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। ट्रांस हिंडन क्षेत्र में 23 लाख से अधिक आबादी शुद्ध पेयजल के नाम पर बिना गुणवत्ता वाले जल को पी रही है। हर बार दावे किए जाते हैं कि पानी के मानकों को सुधारने के लिए लगातार जांच होगी, शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा लेकिन वायदों की बाढ़ में शुद्ध जल का सपना बह सा गया है।

इंदिरापुरम, वसुंधरा, वैशाली, कौशांबी जैसे पाश एरिया में हाइराइज सोसायटियों में आरओ के सहारे लोगों की सेहत है। पानी की गुणवत्ता की जांच भी लोग खुद करते हैं। सिर्फ गंगाजल का टीडीएस मानकों के अनुरूप गंगाजल का टीडीएस तो मानकों के अनुरूप रहता है लेकिन जिन इलाकों में गंगाजल के साथ भूजल की आपूर्ति है, यहां टीडीएस 500 से 850 के बीच मिला। इंदिरापुरम में 600 से 800 के बीच टीडीएस मिला जबकि वसुंधरा में भी 400 से 600 के बीच टीडीएस रहता है।