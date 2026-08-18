गाजियाबाद संयुक्त अस्पताल के CMS पर भ्रष्टाचार के आरोप, डॉक्टरों के साथ आया प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ
गाजियाबाद के डूंडाहेड़ा संयुक्त अस्पताल के सीएमएस डॉ. अतुल आनंद पर एसीआर के लिए पैसे मांगने का आरोप है, जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं।
HighLights
सीएमएस डॉ. अतुल आनंद पर एसीआर के लिए पैसे मांगने का आरोप।
प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ ने चिकित्सकों का किया समर्थन, जांच की मांग।
उपमुख्यमंत्री को पत्र लिखकर सीएमएस को हटाने का अनुरोध किया गया।
मदन पांचाल, गाजियाबाद। एसीआर की एवज में पैसे मांगने के आरोप में घिरे डूंडाहेड़ा स्थित संयुक्त अस्पताल के सीएमएस डॉ.अतुल आनंद की परेशानी कम होने की जगह बढ़ती जा रहीं हैं।प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ ने भी हाथ बढाया है। संघ चिकित्सकों के साथ आ गया है।
इतना ही नहीं संघ की गाजियाबाद शाखा के सचिव डा. प्रदीप यादव ने चिकित्सकों द्वारा सीएमएस पर लगाये गये आरोपों से संबंधित लिखित शिकायत को संलग्न करते हुए उप मुख्यमंत्री समेत शासन के उच्चाधिकारियों को निष्पक्ष जांच कराने को पत्र लिखा है।
संघ ने जांच पूरी होने तक सीएमएस को प्रशासनिक एवं वित्तीय कार्यों से अलग रखने का अनुरोध भी किया है। बता दें कि चिकित्सकों ने वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर) को बढ़िया लिखने के एवज में पैसे मांगने का लिखित आरोप लगाया है।
प्रदेश में पहली बार किसी अस्पताल के सीएमएस पर भ्रष्टाचार,वित्तीय अनियमितता,भय,दबाव और मानसिक उत्पीडन के आरोप लगाते हुए सभी 14 चिकित्सकों ने सामूहिक रूप से शासन को लिखित शिकायत भेजकर प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग की है।
बरेली के सांसद छत्रपाल सिंह गंगवार ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता स्थायी समिति के सदस्य होने के नाते चिकित्सकों के पक्ष में उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को पत्र लिखकर निष्पक्ष जांच की संस्तुति की है।
निष्पक्ष जांच होगी। एक पक्षीय नहीं दोनों की बात सुनी जायेगी। लिखित शिकायत पर हस्ताक्षर करने वाले प्रत्येक चिकित्सक के बयान दर्ज होंगे। लगाये गये आरोपों के ठोस सबूत मांगे जायेंगे। यह किसी के करियर से जुड़ा मामला है। जांच के बाद जो निष्कर्ष आयेगा उसे आगे प्रेषित किया जायेगा।
- डॉ.मनोज कुमार, अपर निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मेरठ