गाजियाबाद संयुक्त अस्पताल के CMS पर भ्रष्टाचार के आरोप, डॉक्टरों के साथ आया प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ 

मदन पांचाल, गाजियाबाद। एसीआर की एवज में पैसे मांगने के आरोप में घिरे डूंडाहेड़ा स्थित संयुक्त अस्पताल के सीएमएस डॉ.अतुल आनंद की परेशानी कम होने की जगह बढ़ती जा रहीं हैं।प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ ने भी हाथ बढाया है। संघ चिकित्सकों के साथ आ गया है।

इतना ही नहीं संघ की गाजियाबाद शाखा के सचिव डा. प्रदीप यादव ने चिकित्सकों द्वारा सीएमएस पर लगाये गये आरोपों से संबंधित लिखित शिकायत को संलग्न करते हुए उप मुख्यमंत्री समेत शासन के उच्चाधिकारियों को निष्पक्ष जांच कराने को पत्र लिखा है।

संघ ने जांच पूरी होने तक सीएमएस को प्रशासनिक एवं वित्तीय कार्यों से अलग रखने का अनुरोध भी किया है। बता दें कि चिकित्सकों ने वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर) को बढ़िया लिखने के एवज में पैसे मांगने का लिखित आरोप लगाया है।