गाजियाबाद के CMS पर एसीआर में दाग साफ करने के लिए रिश्वत मांगने के आरोप, जांच समिति गठित

मदन पांचाल, गाजियाबाद। बेशक प्रदेश सरकार जीरो टोलरेंस की बात करती है लेकिन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ही इन दावों की सेहत खराब कर रहे हैं। ताजा मामला डूंडाहेड़ा स्थित संयुक्त अस्पताल का है। अस्पताल के सीएमएस डा.अतुल आनंद पर चिकित्सकों ने वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर) को बढ़िया लिखने के एवज में पैसे मांगने का लिखित आरोप लगाया है।

शिकायत के अनुसार कुछ चिकित्सकों ने एसीआर खराब लिखने और प्रमोशन प्रभावित होने के डर से पैसे दे भी दिए हैं। कुछ ने पैसे नहीं दिए तो उनकी एसीआर खराब कर दी गई। प्रदेश में पहली बार किसी अस्पताल के सीएमएस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए सभी चिकित्सकों ने सामूहिक रूप से शासन को लिखित शिकायत भेजकर प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग की है।