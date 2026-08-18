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गाजियाबाद के इंदिरापुरम में बच्चे पर कुत्तों का हमला, गंभीर रूप से घायल

By Ajay Saxena Edited By: Pooja Tripathi
Updated: Tue, 18 Aug 2026 06:58 PM (IST)

इंदिरापुरम के ज्ञानखंड-एक में गली में घूम रहे एक बच्चे पर कुत्तों ने हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। स्वजनों ने नगर निगम से कुत्तों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की मांग की है।

सांकेतिक तस्वीर एआई जनरेटेड

सांकेतिक तस्वीर एआई जनरेटेड

HighLights

  1. इंदिरापुरम के ज्ञानखंड-एक में बच्चे पर कुत्तों का हमला।

  2. बच्चा गंभीर रूप से घायल, उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी।

  3. स्वजनों ने नगर निगम से कुत्तों पर कार्रवाई की मांग की।

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के ज्ञानखंड-एक में गली में घूूम रहे बच्चे पर कुत्तों ने हमला कर दिया। बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। स्वजन ने नगर निगम से कुत्तों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की मांग करते हुए पुलिस से शिकायत की है। पुलिस ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है।

ज्ञानखंड-एक में प्लाट नंबर 307 के ग्राउंड फ्लोर-दो पर 10 वर्षीय गर्व रस्तोगी रहता है। सोमवार दोपहर करीब एक बजे वह घर के बाहर निकला था। इस दौरान वहां घूम रहे कुछ कुत्तों ने उसपर हमला कर दिया।

बच्चे के रोने चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। लोगों ने बच्चे को कुत्तों से छुड़ाने का प्रयास किया लेकिन कुत्ते हमला करते रहे। लोगों ने किसी तरह कुत्तों को मारकर बच्चे को छुड़ाया।

कई जगह मारी खरोंच

कुत्तों ने बच्चे के पैर पर कई जगह खरोंच मार दी और काट लिया। निवासियों ने बच्चे को उसके घर पहुंचाया। स्वजन ने उपचार के लिए अस्ताल लेकर पहुंचे।

जहां चिकित्सकों ने बच्चे का उपचार किया और बाद में अस्पताल से छुट्टी दे दी। बच्चे पर हुए कुत्तों के हमले से लोगों में नगर निगम के खिलाफ नाराजगी है।

लोगों ने निगम अधिकारियों से अभियान चलाकर कुत्तों की पकड़ने, कुत्तों की नसबंदी, टीकाकरण की प्रभावी निगरानी करने, संवेदनशील स्थानों पर विशेष कार्रवाई करने की मांग की है।

एसीपी इंदिरापुरम सूर्यबली मौर्य ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। शिकायत मिलने पर उचित कार्रवाई की जाएगी।