गाजियाबाद में सनातन धर्म पर आपत्तिजनक टिप्पणी का वीडियो वायरल, युवक के खिलाफ केस दर्ज

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। मसूरी थानाक्षेत्र में इंटरनेट मीडिया पर धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में पुलिस ने एक युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने वायरल वीडियो की जांच के बाद कार्रवाई की है।

सोशल मीडिया पर 31 अगस्त को एक वीडियो प्रसारित हुआ था। वीडियो में एक व्यक्ति की ओर से हिंदू धर्म के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने का आरोप था। वीडियो प्रसारित होने के बाद इसकी जानकारी पुलिस तक पहुंची। मामले की गंभीरता को देखते हुए मसूरी पुलिस ने वीडियो की जांच शुरू की।