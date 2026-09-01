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गाजियाबाद में सनातन धर्म पर आपत्तिजनक टिप्पणी का वीडियो वायरल, युवक के खिलाफ केस दर्ज

By vineet kumar Edited By: Neeraj Tiwari
Updated: Tue, 01 Sep 2026 01:19 PM (IST)

गाजियाबाद के मसूरी थानाक्षेत्र में इंटरनेट मीडिया पर सनातन धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में एक युवक अब्दुल्ला के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

पुलिस ने वायरल वीडियो की जांच के बाद कार्रवाई की है।

पुलिस ने वायरल वीडियो की जांच के बाद कार्रवाई की है।

HighLights

  1. गाजियाबाद में धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला।

  2. मसूरी पुलिस ने युवक अब्दुल्ला के खिलाफ केस दर्ज किया।

  3. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई हुई।

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। मसूरी थानाक्षेत्र में इंटरनेट मीडिया पर धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में पुलिस ने एक युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने वायरल वीडियो की जांच के बाद कार्रवाई की है।

सोशल मीडिया पर 31 अगस्त को एक वीडियो प्रसारित हुआ था। वीडियो में एक व्यक्ति की ओर से हिंदू धर्म के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने का आरोप था। वीडियो प्रसारित होने के बाद इसकी जानकारी पुलिस तक पहुंची। मामले की गंभीरता को देखते हुए मसूरी पुलिस ने वीडियो की जांच शुरू की।

जांच के दौरान पुलिस ने वीडियो से जुड़े इंटरनेट मीडिया अकाउंट और मोबाइल नंबर की जानकारी जुटाई। जांच में संबंधित मोबाइल नंबर एक युवक के नाम पर पंजीकृत होने की बात सामने आई।

इसके बाद पुलिस ने नाहल गांव निवासी युवक अब्दुल्ला के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। डीसीपी देहात सुरेंद्रनाथ तिवारी के मुताबिक सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक अथवा भड़काऊ सामग्री प्रसारित करने वालों पर लगातार निगरानी की जाती है।

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