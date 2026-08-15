दिल्ली से अलीगढ़ लौट रही पुलिस टीम हो गई थी हादसे की शिकार, दारोगा समेत दो की मौत के बाद ड्राइवर पर केस दर्ज

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। दिल्ली से अलीगढ़ लौट रही पुलिस टीम की कार में बृहस्पतिवार सुबह लालकुआं के पास कैंटर से टक्कर मारने के मामले में शुक्रवार देर रात कोतवाली पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। अलीगढ़ के मडराक थाने में तैनात उपनिरीक्षक उपेंद्र तोमर की मौत के मामले में उनके भाई संजीव तोमर की शिकायत पर कैंटर चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। हादसे में घायल युवक अंशु की भी शुक्रवार सुबह उपचार के दौरान मौत हो चुकी है।

बागपत के रमाला थाना क्षेत्र के बासौली गांव निवासी संजीव तोमर ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनके भाई उपेंद्र कुमार मडराक थाने में उपनिरीक्षक के पद पर तैनात थे। 13 अगस्त की सुबह करीब पांच बजे वह सरकारी कार्य से पुलिसकर्मियों और अन्य लोगों के साथ कार से अलीगढ़ लौट रहे थे। दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर दिल्ली से मेरठ जाने वाली सड़क पर लालकुआं फ्लाईओवर से पहले तेज गति और लापरवाही से आ रहे कैंटर ने उनकी कार में टक्कर मार दी।

टक्कर के बाद कार में सवार उपनिरीक्षक उपेंद्र तोमर समेत अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उपचार के दौरान उपेंद्र तोमर की मौत हो गई थी। वहीं कार में सवार अंशु को भी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। शुक्रवार सुबह उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। अंशु के पिता सतेंद्र की हालत गंभीर बनी हुई है।