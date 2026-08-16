गाजियाबाद में दुकान से घर लौट रहे दंपती को कार ने रौंदा, पति ने तोड़ा दम और पत्नी की हालत गंभीर
गाजियाबाद के पंचलोक गांव के पास एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार दंपती को टक्कर मार दी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए।
HighLights
गाजियाबाद में तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मारी।
हादसे में पति कपिल की मौके पर ही मौत हुई।
पत्नी राखी गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती।
संवाद सहयोगी, (लोनी) गाजियाबाद। ट्रोनिका सिटी थाना क्षेत्र के पंचलोक गांव के सामने दो दिन पूर्व रात्रि के समय तेज रफ्तार कार ने बाइक में टक्कर मार दी। जिससे बाइक सवार दंपती गंभीर रूप से घायल हो गए । हादसे के बाद राहगीरों ने घायलों को लोनी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान पति को मृत घोषित कर दिया।
हालत गंभीर देख चिकित्सक ने घायल को दिल्ली के जीटीबी अस्पताल रेफर कर दिया। उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। मंडोला गांव निवासी शुभम परिवार सहित रहते हैं। पीड़ित ने बताया कि कपिल नाम का उनका बड़ा भाई अगरोला गांव में किराना की दुकान चलाते थे।
14 अगस्त की रात्रि करीब साढ़े 10 बजे दुकान से अपनी पत्नी को बाइक पर बिठा कर घर लौट रहे थे। जैसे ही वह पंचलोक गांव के सामने पहुंचे। वैसे ही तेज रफ्तार कार ने खड़ी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे।
राहगीरों ने बेहोशी हालत में लोनी अस्पताल में भर्ती कराया। जहां चिकित्सक ने कपिल को मृत घोषित कर दिया। गंभीर हालत देख राखी को जीटीबी अस्पताल में रेफर कर दिया। एसीपी लोनी राम किशन ने बताया कि शिकायत पर अज्ञात कार चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल चालक की तलाश में जुटी है।
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