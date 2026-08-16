गाजियाबाद में दुकान से घर लौट रहे दंपती को कार ने रौंदा, पति ने तोड़ा दम और पत्नी की हालत गंभीर

संवाद सहयोगी, (लोनी) गाजियाबाद। ट्रोनिका सिटी थाना क्षेत्र के पंचलोक गांव के सामने दो दिन पूर्व रात्रि के समय तेज रफ्तार कार ने बाइक में टक्कर मार दी। जिससे बाइक सवार दंपती गंभीर रूप से घायल हो गए । हादसे के बाद राहगीरों ने घायलों को लोनी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान पति को मृत घोषित कर दिया।

हालत गंभीर देख चिकित्सक ने घायल को दिल्ली के जीटीबी अस्पताल रेफर कर दिया। उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। मंडोला गांव निवासी शुभम परिवार सहित रहते हैं। पीड़ित ने बताया कि कपिल नाम का उनका बड़ा भाई अगरोला गांव में किराना की दुकान चलाते थे।

14 अगस्त की रात्रि करीब साढ़े 10 बजे दुकान से अपनी पत्नी को बाइक पर बिठा कर घर लौट रहे थे। जैसे ही वह पंचलोक गांव के सामने पहुंचे। वैसे ही तेज रफ्तार कार ने खड़ी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे।