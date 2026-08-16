गाजियाबाद में व्यापारी को किडनैप कर वसूली 50 लाख की फिरौती, जिम में दोस्ती के बाद फार्म हाउस में बनाया बंधक

- व्यापारी से गन प्वाइंट पर कराया 50 लाख का इंतजाम

- आरोपितों ने जिम में दोस्ती कर व्यापारी से बढ़ाई नजदीकियां

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। शालीमार गार्डन थाना क्षेत्र से व्यापारी का अपहरण कर उन्हें नोएडा स्थित फार्म हाउस में बंधक बनाकर 50 लाख की फिरौती वसूली है। आरोप है आरोपितों ने पहले दोस्ती की और फिर व्यापारी से संबंध बनाए। इस दौरान उनसे 30 लाख रुपये और तीन लाख कीमत के जेवर उधार लिए। आरोपितों ने उन्हें गन प्वाइंट पर लेकर रुपयों का इंतजाम कराया।

इस दौरान उनके साथ मारपीट कर गोली मारने की धमकी भी दी। पीड़ित ने आरोपितों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। शालीमार गार्डन एक्सटेंशन-एक निवासी वेद प्रकाश ने बताया कि वह व्यायाम करने के लिए घर के पास जिम जाते थे। जहां उनके दोस्त गौरव चौधरी ने उनकी दोस्ती कृष भाटी से कराई।

क्या है पूरा मामला? फरवरी 2026 में कृष भाटी ने उन्हें बताया कि उसके पिता झूठे केस में जेल में बंद हैं। उसने अलग-अलग बहाने बनाकर दो माह के दौरान उनसे 30 लाख रुपये उधार ले लिए। उसने 27 मई को राजस्थान में अपनी शादी के लिए लड़की देखने की बात बताते हुए उनसे करीब तीन लाख कीमत के सोने का ब्रेसलेट, दो चेन और अंगूठी ले ली।

उसने शादी के बाद भी उन्हें वापस नहीं किया। उन्होंने कई बार रुपये और गहने वापस मांगे। पांच मई को जानकारी हुई तो कृष्ण ने उनके गहने गिरवी रख दिए हैं। 18 मई की दोपहर करीब ढाई बजे एक कार उनके घर लेकर पहुंचा। उसने कार में बैठा लिया। कार में कृष भाटी का साथी नन्नू भी था।

व्यापारी से गन प्वाइंट पर कराया 50 लाख का इंतजाम कार में आरोपितों ने उनके थप्पड़ जड़ने शुरू कर दिए। साथ ही 50 लाख की मांग की। आरोपितों ने उनकी कनपटी पर पिस्टल लगाकर रुपये न देने पर जान से मारने की धमकी दी। आरोपितों ने उनके दोस्त अंशुल चतुर्वेदी को बुला लिया। उन्हें 30 कारतूस और अंशुल को पिस्टल दी।

इस दौरान आरोपितों ने एक वीडियो भी बनाया। वीडियो में पिस्टल, 60 हजार रुपये और कारतूस 400 रुपये में बेचने की बात कही। आरोपित वीडियो वायरल करने की धमकी देते हुए रुपयों की मांग करने लगे। आरोपित उन्हें दूसरी कार में यमुना एक्सप्रेसवे से होते हुए जेवर ले गए। इसके बाद आरोपितों ने रास्ते में अंशुल को फेंक दिया।

उन्हें एक फार्म हाउस में ले जाकर कमरे में बंद कर दिया। जहां उनके साथ मारपीट की। 19 मई की सुबह आरोपितों ने उनका वीडियो बनाया। जिसमें रुपये ट्रांसफर कराए। कृष भाटी ने जबरन उनके मोबाइल से उनके सुपरवाइजरों को कॉल कर 50 लाख का इंतजाम करने को कहा।