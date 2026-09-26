गाजियाबाद: पैतृक जमीन बेचने से किया मना, तो ऑफिस में घुसकर कारोबारी के सिर पर दे मारा 'हथियार', आए 3 टांके

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। साहिबाबाद थाना क्षेत्र के राजेंद्रनगर सेक्टर-दो में पैतृक कृषि भूमि बेचने से मना करने पर दो लोगों ने कारोबारी की पिटाई कर दी। आरोपितों ने उनके आफिस में घुसकर वारदात के अंजाम दिया।

सिर में चोट लगने पर उनके सिर में तीन टांके लगे हैं। आरोपितों ने भूमि न बेचने पर उन्हें और उनके स्वजन को जान से मारने की धमकी दी है। पीड़ित की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

राजेंद्रनगर सेक्टर-दो निवासी रामपाल ने बताया कि उनका जीटी रोड शिवा कंपाउंड में कसाना गोल्ड कैरियर नाम से आफिस है। उनकी पंजाब होशियारपुर गांव पंडोरी में पैतृक कृषि भूमि पड़ी है। 13 सितंबर को रात करीब आठ बजे वह अपने आफिस में बैठे थे। इस दौरान पंजाब होशियारपुर निवासी मोहिंद्र सिंह और दिलबाग सिंह वहां पहुंचे। दोनों ने उनसे पैतृक भूमि बेचने को कहा। उनके मना करने पर दोनों जबरन उनके भूमि बेचने का दबाव बनाने लगे। दोनों शपथपत्र बनवाकर लाए थे।

मना करने पर की गाली-गलौज जिसपर हस्ताक्षर करने का दबाव बनाया। आरोप है कि उनके मना करने पर दोनों ने गाली-गलौज करते हुए उनके साथ मारपीट की। इस दौरान उनके सिर में चोट लग गई। शोर सुनकर आसपास के लोगों को एकत्र होने लगे तो आरोपित मौके से फरार हो गए।

इस दौरान आरोपित दो स्टांप पेपर, जमीन की फर्द और 25 हजार रुपये छोड़ गए। उन्होंने घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस उन्हें उपचार के लिए अस्पताल लेकर गई, जहां चिकित्सकों ने उनके सिर में तीन टांके लगाए। उन्होंने बताया कि इसकी जानकारी मिलने के बाद पत्नी की तबीयत खराब हो गई।