    दिल्ली धमाके के बाद गाजियाबाद में बॉर्डर क्षेत्रों में रही चौकसी, सार्वजनिक स्थलों पर पुलिस ने की चेकिंग

    By Ashutosh Gupta Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 08:25 AM (IST)

    दिल्ली में हुए धमाके के बाद गाजियाबाद के बॉर्डर इलाकों में पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है। सार्वजनिक स्थानों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया और संदिग्ध व्यक्तियों की तलाश की गई। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था को और भी मजबूत किया गया है।

    एडिशनल सीपी ने पुलिस फोर्स के साथ मॉल, मेट्रो स्टेशन व बस अड्डे पर अभियान चलाया।

    जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। सोमवार को दिल्ली में हुए धमाके के बाद मंगलवार को भी ट्रांस हिंडन क्षेत्र में पुलिस ने खासी चौकसी बरती। पुलिस बार्डर क्षेत्रों में चेकिंग करती हुई नजर आई। एडिशनल सीपी आलोक प्रियदर्शी ने ट्रांस हिंडन क्षेत्र में बार्डर इलाकों में चेकिंग अभियान चलाया और डॉग स्क्वाड व बम निरोधक दस्ते के माध्यम से लावारिस वस्तुओं की जांच की। मंगलवार को माल, मेट्रो स्टेशन व बस अड्डे समेत अन्य सार्वजनिक स्थलों पर चेकिंग की गई।

    ट्रांस हिंडन क्षेत्र में मंगलवार सुबह से ही पुलिस सक्रिय नजर आई। यूपी गेट, महाराजपुर बार्डर, सीमा पुरी बार्डर व तुलसी निकेतन बार्डर पर पुलिस ने बैरियर लगाकर दिल्ली-आने जाने वाले वाहनों की सघन चेकिंग की। इसके साथ ही बार्डर क्षेत्र से सटे मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में भी पुलिस निगरानी करती हुई नजर आई। खुफिया विभाग को भी सक्रिय किया गया।

    मंगलवार दोपहर एडिशनल सीपी आलोक प्रियदर्शी, डीसीपी ट्रांस हिंडन निमिष पाटील, एसीपी इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवास्तव, एसीपी साहिबाबाद श्वेता यादव पुलिस बल के साथ कौशांबी मेट्रो स्टेशन पहुंचे और स्टेशन के बाहर व भीतर चेकिंग अभियान चलाया। यहां डॉग स्क्वाड व बम डिस्पोजल दस्ते की मदद से लावारिस वस्तुुओं की तलाशी ली गई।

    इसके बाद टीम कौशांबी बस अड्डा पहुंची और यहां भी सर्च आपरेशन चलाया गया। इसके बाद टीम इंदिरापुरम के शिप्रा माल पहुंची और यहां पार्किंग में खड़े हुए वाहनों की जांच की गई। इसके अलावा अन्य स्थानों पर नाकेबंदी कर पुलिस की टीमों ने वाहनों की जांच की। पुलिस की टीमें होटल व सरायों में भी रुकने वालों का सत्यापन कर रही हैं।