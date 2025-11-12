दिल्ली धमाके के बाद गाजियाबाद में बॉर्डर क्षेत्रों में रही चौकसी, सार्वजनिक स्थलों पर पुलिस ने की चेकिंग

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। सोमवार को दिल्ली में हुए धमाके के बाद मंगलवार को भी ट्रांस हिंडन क्षेत्र में पुलिस ने खासी चौकसी बरती। पुलिस बार्डर क्षेत्रों में चेकिंग करती हुई नजर आई। एडिशनल सीपी आलोक प्रियदर्शी ने ट्रांस हिंडन क्षेत्र में बार्डर इलाकों में चेकिंग अभियान चलाया और डॉग स्क्वाड व बम निरोधक दस्ते के माध्यम से लावारिस वस्तुओं की जांच की। मंगलवार को माल, मेट्रो स्टेशन व बस अड्डे समेत अन्य सार्वजनिक स्थलों पर चेकिंग की गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ट्रांस हिंडन क्षेत्र में मंगलवार सुबह से ही पुलिस सक्रिय नजर आई। यूपी गेट, महाराजपुर बार्डर, सीमा पुरी बार्डर व तुलसी निकेतन बार्डर पर पुलिस ने बैरियर लगाकर दिल्ली-आने जाने वाले वाहनों की सघन चेकिंग की। इसके साथ ही बार्डर क्षेत्र से सटे मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में भी पुलिस निगरानी करती हुई नजर आई। खुफिया विभाग को भी सक्रिय किया गया।

मंगलवार दोपहर एडिशनल सीपी आलोक प्रियदर्शी, डीसीपी ट्रांस हिंडन निमिष पाटील, एसीपी इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवास्तव, एसीपी साहिबाबाद श्वेता यादव पुलिस बल के साथ कौशांबी मेट्रो स्टेशन पहुंचे और स्टेशन के बाहर व भीतर चेकिंग अभियान चलाया। यहां डॉग स्क्वाड व बम डिस्पोजल दस्ते की मदद से लावारिस वस्तुुओं की तलाशी ली गई।