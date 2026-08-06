गाजियाबाद में फाइनेंस कंपनी के नाम पर बाइक छीनी, 62 हजार की मांग; कोर्ट के आदेश पर FIR
गाजियाबाद के टीला मोड़ थाना क्षेत्र में फाइनेंस कंपनी के नाम पर एक युवक की बाइक छीन ली गई और 62 हजार रुपये की मांग की गई। ...और पढ़ें
HighLights
फाइनेंस कंपनी के नाम पर युवक की बाइक छीनी, मारपीट भी।
आरोपियों ने बाइक लौटाने के बदले 62 हजार रुपये मांगे।
कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने फाइनेंस कंपनी पर FIR दर्ज की।
जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। टीला मोड़ थाना क्षेत्र में फाइनेंस कंपनी के नाम पर युवक की बाइक छीनने, मारपीट करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि शिकायत के बावजूद पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। अब पुलिस कोर्ट के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच में जुटी है।
लोनी कावेरी सिटी बंथला निवासी मोहन ने बताया कि उन्होंने वर्ष 2019 में फाइनेंस पर एक बाइक खरीदी थी। समय पर सभी किस्तें जमा करने के बाद उन्हें एनओसी मिल गई थी।
30 अप्रैल 2026 को सुबह करीब 10 बजे जावली रोड पर चार युवकों ने उन्हें रोक लिया। आरोपितों ने स्वयं को फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी बताते हुए बाइक की किश्त जमा न होने की बात बताते हुए बाइक छीन ली।
किश्त जमा होने की बात कह दिखाई NOC
उन्होंने युवकों को किश्त जमा होने की बात बताते हुए एनओसी दिखाई। जिसके बाद आरोपितों ने डरा धमकाकर बाइक वापस लेने के एवज में 62 हजार रुपये देने की मांग की। उनके विरोध करने पर आरोपितों ने उनके साथ मारपीट की।
आरोपित वहां से बाइक लेकर चले गए। जाते समय आरोपितों ने रुपये न देने पर बाइक को बेचने और जान से मारने की धमकी दी। बाद में उन्हें महाकाल यार्ड में बाइक होने की जानकारी मिली। उन्होंने वहां जाकर बाइक देने की बात कही लेकिन वहां भी रुपये मांगने लगे।
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उन्होंने टीला मोड़ थाने जाकर पुलिस से शिकायत की लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। जिसके बाद उन्होंने कोर्ट की शरण ली।
कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने एन एंड टी फाइनेंस लिमिटेड के प्रबंधक, महाकाल यार्ड संचालक, इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंधक और चार अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। एसीपी शालीमार गार्डन अतुल कुमार सिंह ने बताया कि मामले की जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी।