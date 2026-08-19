गाजियाबाद के कौशांबी में बार मालिक-मैनेजर पर हमला, पांच लाख की लूट
कौशांबी के सिग्नेचर मॉल स्थित एक बार में 25-30 युवकों ने मालिक और मैनेजर की पिटाई कर दी और गल्ले से पांच लाख रुपये लूट लिए।
HighLights
कौशांबी के सिग्नेचर मॉल में बार मालिक-मैनेजर की पिटाई।
25-30 युवकों ने की मारपीट, पांच लाख रुपये लूटे।
पुलिस सीसीटीवी फुटेज और शिकायत के आधार पर जांच में जुटी।
जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। कौशांबी थाना क्षेत्र स्थित माल में संचालित बार में 25-30 युवकों ने संचालक और मैनेजर की पिटाई कर दी। मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसका एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है।
आरोप है कि पीटने के दौरान आरोपितों ने गल्ले में रखा कर्मचारियों का वेतन और पांच लाख रुपये भी लूट लिए। पीड़ित ने आरोपितों के खिलाफ पुलिस से शिकायत की है।
दिल्ली के तिलकनगर निवासी सुधीर जायसवाल ने बताया कि वैशाली सेक्टर-तीन सिग्नेचर माल में उनका कोको नाम से बार है। लोनी निवासी समीर और सुहान अक्सर अपने साथियों के साथ बार में आते थे। यहां खाने पीने के बाद बिल मांगने पर अभद्रता करते थे।
इस कारण बार में उनके आने पर पाबंदी लगा दी गई थी। 17 अगस्त को रात करीब 11 बजे बार बंद करने का समय हो रहा था। इसी दौरान दोनों अपने कई साथियों के साथ वहां पहुंचे। उन्होंने अंदर घुसने का प्रयास किया लेकिन गार्ड ने मना कर दिया।
मारपीट करते हुए अंदर घुसे बाउंसर
मना करने के बावजूद आरोपित बाउंसरों के साथ मारपीट करते हुए अंदर घुस गए। आरोपितों ने उनके आफिस में घुसकर पिस्टल दिखाते हुए डरा धमकाकर मारपीट की।
बार मैनेजर सुरेंद्र और सहयोगी प्रदीप ने बीच बचाव करने का प्रयास किया तो आरोपितों ने उनके साथ लात घूंसों से मारपीट की। दोनों के गंभीर चोट आई है।
आरोप है कि गल्ले में बार कर्मचारियों का वेतन और पांच लाख रुपये रखे थे। आरोपित सभी लूट कर ले गए। एसीपी इंदिरापुरम सूर्यबली मौर्य ने बताया कि शिकायत, सीसीटीवी फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार पर जांच की जा रही है। रिपोर्ट दर्ज कर जल्द आरोपितों को गिरफ्तार किया जाएगा।