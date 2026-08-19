गाजियाबाद के कौशांबी में बार मालिक-मैनेजर पर हमला, पांच लाख की लूट

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। कौशांबी थाना क्षेत्र स्थित माल में संचालित बार में 25-30 युवकों ने संचालक और मैनेजर की पिटाई कर दी। मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसका एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है।

आरोप है कि पीटने के दौरान आरोपितों ने गल्ले में रखा कर्मचारियों का वेतन और पांच लाख रुपये भी लूट लिए। पीड़ित ने आरोपितों के खिलाफ पुलिस से शिकायत की है। दिल्ली के तिलकनगर निवासी सुधीर जायसवाल ने बताया कि वैशाली सेक्टर-तीन सिग्नेचर माल में उनका कोको नाम से बार है। लोनी निवासी समीर और सुहान अक्सर अपने साथियों के साथ बार में आते थे। यहां खाने पीने के बाद बिल मांगने पर अभद्रता करते थे।

इस कारण बार में उनके आने पर पाबंदी लगा दी गई थी। 17 अगस्त को रात करीब 11 बजे बार बंद करने का समय हो रहा था। इसी दौरान दोनों अपने कई साथियों के साथ वहां पहुंचे। उन्होंने अंदर घुसने का प्रयास किया लेकिन गार्ड ने मना कर दिया।