हौसले की दमदार कहानी: 'मन की बात' में ठेले से दुकान तक का संघर्ष सुन भावुक हुईं बबीता, PM मोदी भी हुए मुरीद
बबीता शर्मा ने 5 हजार रुपये से पूजा सामग्री का ठेला शुरू किया और तीन बच्चों की जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने ...और पढ़ें
HighLights
पति के निधन के बाद बबीता ने शुरू किया पूजा सामग्री का व्यवसाय।
पीएम स्वनिधि योजना से मिला आर्थिक सहारा, ठेले से बनी दुकान।
प्रधानमंत्री मोदी ने 'मन की बात' में सराहा बबीता का संघर्ष।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। मुश्किल हालात कई बार इंसान को तोड़ देते हैं, लेकिन कुछ लोग परिस्थितियों को ही अपनी ताकत बना लेते हैं।
नंदग्राम की रहने वाली बबीता शर्मा ऐसी ही मिसाल हैं। पति का साथ छूटा तो तीन बच्चों की जिम्मेदारी के साथ ही रोजी-रोटी का संकट आ गया। घर में बचे महज 5 हजार रुपये से उन्होंने पूजा सामग्री का छोटा सा ठेला लगाना शुरू किया।
बबीता की मेहनत, हौसले और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से मिले आर्थिक सहारे ने उनके कारोबार को विस्तार दिया। सड़क किनारे लगी ठेली आज नंदग्राम में मंदिर के पास पूजा सामग्री की दुकान है।
बबीता के संघर्ष की कहानी
बबीता के संघर्ष और आत्मनिर्भरता की कहानी रविवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ‘मन की बात’ के 137वें एपिसोड में साझा की। प्रधानमंत्री ने बताया कि बबीता पहले सड़क किनारे फूल, दीये, अगरबत्ती, नारियल समेत पूजा सामग्री बेचती थीं।
बताया कि पूंजी की जरूरत पड़ने पर पीएम स्वनिधि योजना के तहत आर्थिक सहायता मिली। इससे उन्होंने दुकान में सामान बढ़ाया, ग्राहक बढ़े और आमदनी में इजाफा हुआ। धीरे-धीरे छोटा ठेला से दुकान में पहुंच गईं। प्रधानमंत्री ने इसे महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता का प्रेरक उदाहरण बताया।
मुश्किल वक्त में खुद को संभालकर आगे बढ़ीं
पति के निधन के बाद बबीता के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि तीनों बच्चों का पालन-पोषण कैसे होगा। उन्होंने बताया कि काफी सोचने के बाद तय किया कि कुछ न कुछ काम करना ही होगा। घर में बचे पांच हजार रुपये से पूजा सामग्री खरीदी और मंदिर के सामने बिक्री शुरू कर दी।
बताया कि शुरुआती दौर में कम पूंजी के कारण कारोबार सीमित रहा। इसी बीच पीएम स्वनिधि योजना की जानकारी मिली। उन्होंने योजना के तहत 10 हजार रुपये के पहले ऋण के लिए आवेदन किया और राशि मिलने के बाद पूरा पैसा कारोबार में लगाया।
उन्होंने बताया कि समय पर ऋण चुकाने पर उन्हें 20 हजार और फिर 50 हजार रुपये तक का ऋण मिला। बढ़ती पूंजी के साथ पूजा सामग्री का स्टाक के साथ कारोबार ने भी रफ्तार पकड़ी।
बच्चों की पढ़ाई और घर का खर्च संभाल रहीं
आज दुकान की कमाई से बबीता तीनों बच्चों की जिम्मेदारी उठा रही हैं। उनके दो बच्चे अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं, जबकि एक बेटा नौकरी कर रहा है। कभी पांच हजार रुपये से शुरू हुआ कारोबार अब उनके परिवार के लिए स्थायी आय का जरिया बन चुका है।
मोदी को बताया बड़े भाई जैसा
मन की बात में प्रधानमंत्री द्वारा नाम लिए जाने की जानकारी मिलने पर बबीता भावुक हो गईं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को अपना बड़े भाई जैसा बताते हुए कहा कि आज उनकी वजह से वह समाज में आत्मनिर्भर होकर सम्मान से जीवन जी रही हैं। उन्होंने केंद्र व प्रदेश सरकार के साथ जिला प्रशासन का भी आभार जताया।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने उद्बोधन में गाजियाबाद की बबीता शर्मा का नाम मन की बात कार्यक्रम के दौरान लिया। यह जिले के लिए गौरव की बात है। - रविन्द्र कुमार मांदड़, जिलाधिकारी
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