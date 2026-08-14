आवास विकास की फाइलों में दफन हुए सपने, वसुंधरा और सिद्धार्थ विहार के आवंटी बेहाल; क्यों फंसी हैं बड़ी योजनाएं
आवास विकास परिषद की सिद्धार्थ विहार और वसुंधरा योजनाओं में थीम पार्क, थाना और मल्टी स्पोर्ट्स कांप्लेक्स जैसे कई प्रोजेक्ट वास्तुकला विभाग की नियोजन व डिजाइनिंग में देरी के कारण अधर में लटके हैं।
HighLights
सिद्धार्थ विहार में थीम पार्क, थाना और मल्टी स्पोर्ट्स कांप्लेक्स अटके।
आठ साल पहले प्रस्तावित थीम पार्क की जगह किसान कर रहे खेती।
वास्तुकला विभाग की नियोजन और डिजाइनिंग में देरी से परियोजनाएं बाधित।
जितेंद्र सिंह, साहिबाबाद। आवास विकास परिषद द्वारा विभिन्न योजनाओं के आवंटियों से कई वादे और सपने दिखाए गए, हालांकि वर्षों बीत जाने के बाद भी वादे और सपने न पूरा हाेने के कारण अब आवंटी ठगा महसूस कर रहे हैं।
वसुंधरा और सिद्धार्थ विहार योजना के आवंटियों को कई सपने दिखाए गए थे और विकास के बड़े-बड़े दावे किए गए पर काम में देरी से कई बड़ी योजनाओं के शुरू होने में रफ्तार धीमी हो गई है।
प्रस्तावित सिद्धार्थ विहार में थीम पार्क, थाना और वसुंधरा में मल्टी स्पोर्ट्स कांप्लेक्स सहित कई प्रोजेक्ट धरातल पर नहीं उतर सके।
मल्टी स्पोर्ट्स कांप्लेक्स योजना भी प्रस्तावित
आवास विकास के अधिकारियों का कहना है कि वास्तुकला विभाग द्वारा प्लानिंग और डिजाइनिंग न किए जाने के कारण प्रोजेक्ट अटके हुए हैं। बड़ी योजनाओं में वसुंधरा, सिद्धार्थ विहार, अजंतापुरम और मंडोला शामिल हैं।
यहां आवास विकास परिषद की ओर से बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हैं, हालांकि हकीकत में वो धरातल पर नहीं उतर पा रहे हैं। नियोजन, नक्शा पास करने और डिजाइन तैयार करने के कार्य में देरी हो रही है। योजनाएं अधर में लटकी हुई हैं।
इस ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। वसुंधरा सेक्टर सात में साढ़े सात एकड़ में मल्टी स्पोर्ट्स कांप्लेक्स योजना प्रस्तावित है। इसके लिए आवासीय समितियों और लोगों द्वारा काफी समय से मांग की जा रही थी। हालांकि अभी यह योजना कागजाें पर ही है।
सिद्धार्थ विहार में प्रस्तावित थीम पार्क योजना
सिद्धार्थ विहार में प्रस्तावित थीम पार्क में इतिहास दिखाने के सपने दिखाए गए, लेकिन हकीकत यह है कि प्रस्तावित थीम आधारित पार्क आज भी सिर्फ कागजों में ही सिमटा हुआ है।
आठ साल पहले आवास विकास परिषद ने 47 एकड़ में भव्य थीम पार्क बनाने का खाका खींचा था, जिसमें जिले के इतिहास को जीवंत रूप देने की बात कही गई थी, लेकिन जहां पार्क बनना था, वहां आज किसान खेती कर रहे हैं।
सबसे बड़े पार्क का किया गया था दावा
आवास विकास परिषद के अधिकारियों ने उस समय दावा किया था कि यह पार्क दिल्ली-एनसीआर का सबसे बड़ा थीम पार्क होगा। यहां दिल्ली गेट, सिहानी गेट, घंटाघर, मकनपुर के मकबरे जैसे स्थलों की झलक दिखाई जाएगी।
शिलालेखों पर गाजियाबाद के इतिहास को उकेरा जाएगा, ताकि नई पीढ़ी अपने शहर की विरासत को जान सके, लेकिन यह तमाम बातें फाइलों तक सीमित रह गई हैं।
सिद्धार्थ विहार में थीम पार्क के लिए जमीन चिन्हित कर वास्तुकला विभाग को जानकारी भेज दी गई है। अब वास्तुकला विभाग को आगे की प्लानिंग करनी है। इसके साथ ही अन्य योजनाओं में तेजी लाने का प्रयास भी किया जा रहा है।
- विकास गौतम, अधिशासी अभियंता, आवास विकास परिषद
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