गाजियाबाद: आइएमएस अंडरपास पर चालान काटने पर ऑटो चालकों ने ट्रैफिक दारोगा को पीटा, वर्दी फाड़ी

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। डासनाम स्थित आइएमएस अंडरपास के नीचे चालान काटने को लेकर ऑटो चालकों ने ट्रैफिक दारोगा के साथ मारपीट कर दी।

आरोप है कि चालान की कार्रवाई का विरोध करते हुए आरोपितों ने टीएसआइ की वर्दी फाड़ दी और उनका मोबाइल फोन भी तोड़ दिया।

4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज

मामले में वेव सिटी थाने में चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। ट्रैफिक में तैनात दारोगा विकास कुमार के मुताबिक सोमवार को उनकी ड्यूटी हेड कांस्टेबल प्रमोद कुमार और कांस्टेबल मनीष कुमार के साथ डासना के पास स्थित आइएमएस अंडरपास पर लगी हुई थी।