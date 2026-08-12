प्रदूषण की मार, मापक यंत्रों का इंतजार; गाजियाबाद के चार बड़े इलाकों में AQI स्टेशन लगाने का काम अटका

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। खोड़ा, मोदीनगर समेत चार क्षेत्रों में प्रदूषण मापक यंत्र लगाने का कार्य पूरा नहीं हो सका है। जबकि मई तक ये कार्य पूरा होना था। मापक यंत्र नहीं लगने से यहां के लोगों को हवा की स्थिति के बारे में भी पता नहीं चल पा रहा है।

जिले में इंदिरापुरम, लोनी, वसुंधरा, संजय नगर में प्रदूषण मापक यंत्र लगे हुए थे। आठ अप्रैल को लोनी के वेद विहार में मापक यंत्र शुरू किया गया। 18 अप्रैल को गोविंदपुरम में भी प्रदूषण मापक यंत्र शुरू हो गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) अभी लोनी, मोदीनगर, शहर और एक खोड़ा में एक-एक प्रदूषण मापक यंत्र लगाने का कार्य कर रहा है। अधिकारियों का कहना है कि प्रदूषण मापक यंत्र इंस्टाल करने का कार्य किया जा रहा है। अगले एक-दो माह तक सभी यंत्रों को शुरू कर दिया जाएगा। आने वाले दिनों में कुल 10 प्रदूषण मापक यंत्र हो जाएंगे। इससे उन क्षेत्र के लोगों को भी प्रदूषण का कारण पता चल सकेगा। प्रत्येक पर तीन करोड़ का बजट हो रहा खर्च प्रत्येक प्रदूषण मापक यंत्र पर करीब तीन करोड़ का बजट खर्च किया जा रहा है। यानी चार प्रदूषण मापक यंत्र पर 12 करोड़ खर्च किए जाएंगे। अधिकारियों का कहना है कि ये मापक यंत्र विदेश से मंगाए जाते हैं इसीलिए अधिक खर्चा आता है। इन्हें लगाने का कार्य सीपीसीबी कर रहा है।

संख्या बढ़ने पर एक्यूआइ में आएगी गिरावट यूपीपीसीबी के एक अधिकारी नाम न लिखने की शर्त पर बताया कि गाजियाबाद देश में सबसे अधिक प्रदूषित इसीलिए रहता है क्योंकि यहां मापक यंत्र कम संख्या में हैं। दिल्ली में अधिक संख्या में मापक यंत्र लगे हैं। इसीलिए दिल्ली का औसत एक्यूआइ ज्यादातर दिन गाजियाबाद से कम दर्ज होता है। गाजियाबाद में मापक यंत्र लगने से एक्यूआइ में गिरावट आएगी।

बुधवार को सीपीसीबी के अनुसार एक्यूआई की स्थिति: गोविंदपुरम बंद

इंदिरापुरम बंद

लोनी 53

संजय नगर 38

वसुंधरा बंद

वेद विहार 113 खोड़ा, मोदीनगर समेत चार और इलाकों में प्रदूषण मापक यंत्र लगाने का कार्य किया जा रहा है। अगले एक दो माह में कार्य पूरा कर लिया जाएगा। इससे लोगों को प्रदूषण के स्तर के बारे में पता चल सकेगा।

-अंकित सिंह, क्षेत्रीय अधिकारी, यूपीपीसीबी।