    गाजियाबाद में एक्यूआई 400 के पार, वसुंधरा की हवा हुई सबसे अधिक जहरीली

    By Shobhit Sharma Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 08:13 AM (IST)

    गाजियाबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के पार पहुंच गया है, जिससे हवा गंभीर रूप से जहरीली हो गई है। वसुंधरा क्षेत्र में प्रदूषण का स्तर सबसे अधिक है, जिससे निवासियों को सांस लेने में कठिनाई हो रही है। प्रशासन प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कदम उठा रहा है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है।

    जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। प्रदूषण की रोकथाम के लिए तमाम उपायों के बाद भी यह खतरनाक रूप ले रहा है। मंगलवार को गाजियाबाद में वसुंधरा और लोनी स्टेशन का एक्यूआई 400 के पार दर्ज किया गया। वसुंधरा की हवा सबसे जहरीली रही। इसे देखते हुए ग्रेप-3 भी लागू कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण कंट्रोल बोर्ड (यूपीपीसीबी) ने ग्रेप-3 लागू होने के बाद सख्ती से इसे लागू कराने की कवायद शुरू की है। इसके अलावा यूपीपीसीबी के अधिकारियों प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों पर भी कार्रवाई की।

    मंगलवार को सुबह के समय धुंध बिखरी रखी। इसके बाद धूप खिलने पर धुंध का असर कुछ कम हुआ। प्रदूषण अपने खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। गाजियाबाद में 391 एक्यूआई दर्ज किया गया जबकि वसुंधरा में सबसे ज्यादा 445 और लोनी में 405 एक्यूआई दर्ज किया गया। लोगों के लिए बढ़ता वायु प्रदूषण खतरनाक हो सकता है।

    खासकर सांस के मरीजों को अहतियात बरतने की सलाह चिकित्सक दे रहे हैं। ट्रांस हिंडन क्षेत्र के कई इलाकों में उड़ती धूल से भी वायु प्रदूषण बढ़ता दिखा। वसुंधरा में सेक्टर-7 के पास, परशुराम चौक पर और इंदिरापुरम में वाहनों की आवाजाही से पूरे दिन धूल उड़ती रही। नगर निगम इन क्षेत्रों में छिड़काव भी नहीं करा रहा है। इसके अलावा सोसायटियों में भी यूपीपीसीबी ने नोटिस जारी कर सुबह और शाम छिड़काव कराने के निर्देश दिए हैं लेकिन इसका भी असर होता नहीं दिख रहा है।

    निर्माण कार्याें पर लगेगी रोक 

    ग्रेप का तीसरा चरण लागू होते जिले में चल रही सभी निर्माण कार्यों पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही डीजल जेनरेटर का उपयोग भी सिर्फ चिकित्सा व लिफ्ट जैसी आपात जरूरत में ही करने का प्रावधान है। ग्रैप तीन में पांचवीं कक्षा तक के बच्चों को आनलाइन पढ़ाने का नियम है। नगर निगम और जीडीए के अधिकारी निर्माण कार्याें पर नजर रखेंगे।

    प्रदूषण फैला रही इकाइयों पर की कार्रवाई 

    यूपीपीसीबी ने ग्रेप के उल्लंघन पर मधुबन बापूधाम स्थित मैसर्स सुनील गर्ग एंड कंपनी में हाट मिक्स प्लांट के संचालन, बुलंदशहर रोड औद्योगिक क्षेत्र में मैसर्स सुटेक इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड धूल पर नियंत्रण नहीं होने पर नोटिस दिया गया। इन उद्योगों को बंद करने की चेतावनी देते हुए कारण बताओ नोटिस दिया गया है। इसके अलावा राजनगर एक्सटेंशन में मैसर्स एससीसी बिल्डर्स द्वारा खुले में निर्माण कार्य किया जा रहा था। इसके लिए भी नोटिस दिया है। डूंडाहेड़ा में पेट्रोल पंप के पास खुले में पड़े बड़ी मात्रा में कूड़े में आग लगाई गई थी। इसके लिए यूपीपीसीबी ने नगर निगम को पत्र भेजा है और आग बुझाकर कूड़ा निस्तारण के लिए कहा है।

    मंगलवार को दर्ज एक्यूआई

    • गाजियाबाद - 391
    • इंदिरापुरम - 348
    • लोनी - 405
    • संजयनगर - 367
    • वसुंधरा - 445



    ग्रेप-3 लागू होने के बाद जिलाधिकारी के स्तर से सभी विभागों को नियमों का अनुपालन कराए जाने के निर्देश जारी किए जा चुके हैं। नियमों की अनदेखी पर यूपीपीसीबी कड़ी कार्रवाई करेगा।



    -

    अंकित सिंह, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी