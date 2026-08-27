खेल, सैर और सुकून का नया ठिकाना बनेगा आनंद वाटिका पार्क, 6 एकड़ में तैयार करेगा GDA

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद में मधुबन बापूधाम आवासीय योजना में रहने वाले लोगों को जल्द ही मनोरंजन, खेलकूद और सुकून के लिए एक बेहतर सार्वजनिक स्थल मिलने जा रहा है।

जीडीए की ओर से करीब छह एकड़ क्षेत्र में आनंद वाटिका पार्क विकसित किया जाएगा। अधिशासी अभियंता एवं प्रभारी मधुबन बापूधाम योगेश पटेल ने पार्क के विकास कार्य का शुभारंभ किया।

इस पार्क को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने के साथ हरित क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इसे पूरा होने में करीब एक वर्ष का समय लगेगा।

बैठने की भी होगी व्यवस्था

आनंद वाटिका में लोगों की अलग-अलग जरूरतों को ध्यान में रखते हुए स्पोर्ट्स जोन, फूड जोन, वाकिंग ट्रैक, मेडिटेशन सेंटर और स्केटिंग एरिया विकसित किए जाएंगे। पार्क में गगनचुंबी राष्ट्रध्वज भी लगाया जाएगा, जो इसके प्रमुख आकर्षणों में शामिल होगा। लोगों के टहलने के लिए बेहतर पाथवे के साथ बैठने की व्यवस्था भी होगी।