दिल्ली धमाके के बाद गाजियाबाद में अलर्ट, बॉर्डर पर सख्ती के साथ खंगाले गए होटलों के रिकॉर्ड

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। दिल्ली में सोमवार को लालकिले के पास हुए धमाके बाद बुधवार को तीसरे दिन भी ट्रांस हिंडन क्षेत्र में पुलिस अलर्ट दिखाई दी। बार्डर क्षेत्रों में पुलिस ने वाहनों की चेकिंग की और सार्वजनिक स्थानों पर चेकिंग अभियान चलाया। इसके साथ ही पुलिस ने होटलों में ठहरे लोगों का सत्यापन भी किया और होटलों के रिकार्ड खंगाले।

दिल्ली धमाके के बाद गाजियाबाद पुलिस लगातार अलर्ट मोड पर है। बुधवार को इंदिरापुरम, साहिबाबाद व शालीमार गार्डन सर्किल की पुलिस ने अपने-अपने बार्डर क्षेत्रों में चेकिंग अभियान चलाया। पुलिस ने यूपी गेट, महाराजपुर बार्डर, सीमापुरी बार्डर व तुलसी निकेतन बार्डर पर बैरिकेडिंग कर दिल्ली आने-जाने वाले वाहनों की जांच की।

ट्रांस हिंडन क्षेत्र के होटलों का रिकॉर्ड किया चेक इसके साथ ही पुलिस ने ट्रांस हिंडन क्षेत्र के होटलों में भी ठहरे हुए लोगों का सत्यापन किया और होटलों का रिकार्ड चेक किया। पुलिस ने पिछले दो माह के दौरान आने वाले लोगों का रिकार्ड खंगाला। डीसीपी ट्रांस हिंडन निमिष पाटील ने बताया कि सुरक्षा के लिहाज से पुलिस अलर्ट मोड पर है और लगातार चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं।