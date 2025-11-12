Language
    दिल्ली धमाके के बाद गाजियाबाद में अलर्ट, बॉर्डर पर सख्ती के साथ खंगाले गए होटलों के रिकॉर्ड

    By Ashutosh Gupta Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 08:36 PM (IST)

    दिल्ली में हुए धमाके के बाद गाजियाबाद में अलर्ट जारी कर दिया गया है। पुलिस बॉर्डर पर सख्ती से वाहनों की तलाशी ले रही है और होटलों के रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। शहर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और महत्वपूर्ण स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है।

    ट्रांस हिंडन के होटल में जांच करते एसीपी ट्रांस हिंडन अभिषेक श्रीवास्तव।

    जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। दिल्ली में सोमवार को लालकिले के पास हुए धमाके बाद बुधवार को तीसरे दिन भी ट्रांस हिंडन क्षेत्र में पुलिस अलर्ट दिखाई दी। बार्डर क्षेत्रों में पुलिस ने वाहनों की चेकिंग की और सार्वजनिक स्थानों पर चेकिंग अभियान चलाया। इसके साथ ही पुलिस ने होटलों में ठहरे लोगों का सत्यापन भी किया और होटलों के रिकार्ड खंगाले।

    दिल्ली धमाके के बाद गाजियाबाद पुलिस लगातार अलर्ट मोड पर है। बुधवार को इंदिरापुरम, साहिबाबाद व शालीमार गार्डन सर्किल की पुलिस ने अपने-अपने बार्डर क्षेत्रों में चेकिंग अभियान चलाया। पुलिस ने यूपी गेट, महाराजपुर बार्डर, सीमापुरी बार्डर व तुलसी निकेतन बार्डर पर बैरिकेडिंग कर दिल्ली आने-जाने वाले वाहनों की जांच की।

    ट्रांस हिंडन क्षेत्र के होटलों का रिकॉर्ड किया चेक

    इसके साथ ही पुलिस ने ट्रांस हिंडन क्षेत्र के होटलों में भी ठहरे हुए लोगों का सत्यापन किया और होटलों का रिकार्ड चेक किया। पुलिस ने पिछले दो माह के दौरान आने वाले लोगों का रिकार्ड खंगाला। डीसीपी ट्रांस हिंडन निमिष पाटील ने बताया कि सुरक्षा के लिहाज से पुलिस अलर्ट मोड पर है और लगातार चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं।

    वाहनों को चेक करने के बाद ही दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश दिया जा रहा है। मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में खुफिया विभाग को सक्रिय किया गया है।