गाजियाबाद में 16 दिन से हवा संतोषजनक, पर गोविंदपुरम और इंदिरापुरम में बंद रहे प्रदूषण मापक यंत्र

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। बीते 16 दिन से जिले की हवा संतोषजनक श्रेणी में बनी हुई है। इससे लोगों को राहत है। प्रदूषण से राहत मिलने का कारण वर्षा है। हालांकि लोगों का कहना है कि प्रदूषण से राहत वर्षा के कारण मिल रही है, अधिकारी वर्षभर राहत नहीं दिला पाते। हवा कभी भी खराब श्रेणी में पहुंच हो सकती है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, 28 जुलाई से ही हवा संतोषजनक श्रेणी में बनी हुई है। मंगलवार को भी एक्यूआइ 75 संतोषजनक श्रेणी में रहा। साथ बीते माह जिले के लोगों को तीन दिन साफ हवा भी मिल चुकी है।