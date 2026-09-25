45 लाख लोगों की सांसों पर खतरा, जानिए क्यों इस साल सिर्फ 4 दिन ही नसीब हो सकी साफ हवा

प्रदूषण रोकथाम के लिए अधिकारी साल दर साल दावे करते रहते हैं, फिर भी 45 लाख शहरवासियों की सांसों पर प्रदूषण का प्रहार नहीं रुक रहा है। इस वर्ष भी अभी तक करीब साढ़े आठ माह में महज चार दिन ही साफ हवा मिल सकी। बाकी दिन संतोषजनक, मध्यम, खराब, बेहद खराब व गंभीर श्रेणी में रहना पड़ा।

हर वर्ष ज्यादातर दिन यही स्थिति रही। वर्ष 2025 में भी महज छह दिन ही साफ हवा मिल सकी थी। बीते करीब छह वर्ष की बात करें तो 66 दिन ही लोग साफ हवा में सांस ले सके। अधिकारी हर बार केवल कागजी योजनाएं तैयार करते रहे और लोगों की उम्मीद पर पानी फेरते रहे। पेश है साहिबाबाद से राहुल कुमार की रिपोर्ट...

वर्ष 2026 में कितने दिन किस श्रेणी में रही हवा श्रेणी दिन

अच्छी 04

संतोषजनक 49

मध्यम 103

खराब 80

बेहद खराब 29

गंभीर 02 इस वर्ष कब-कब मिली साफ हवा :

दिनांक एक्यूआइ

आठ जुलाई 49

नौ जुलाई 50

22 जुलाई 45

छह सितंबर 48

बीते छह वर्ष में कितने दिन साफ व गंभीर श्रेणी में रही हवा वर्ष साफ गंभीर

2020 -13 -24

2021 -10 -22

2022 -12 -02

2023 -10 -03

2024 -15 -03

2025 -06 -14



बीते छह साल में अधिकतम प्रदूषण की स्थिति वर्ष एक्यूआइ

2020 484

2021 485

2022 487

2023 478

2024 467

2025 459 छह वर्ष में सील की गईं अवैध फैक्ट्रियां वर्ष सील फैक्ट्री

2020 180

2021 353

2022 380

2023 308

2024 294

2025 307

2026 372 एक्यूआइ के आधार पर हवा की श्रेणी श्रेणी एक्यूआइ

अच्छी 0 से 50

संतोषजनक 51 से 100

मध्यम 101 से 200

खराब 201 से 300

बेहद खराब 301 से 400

गंभीर 401 से ऊपर