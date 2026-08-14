दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर हुए हादसे में घायल युवक ने दम तोड़ा, पिता की हालत गंभीर

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद में लालकुआं के पास दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर बृहस्पतिवार सुबह कैंटर की टक्कर से घायल हुए युवक अंशु (22) ने शुक्रवार सुबह उपचार के दौरान दम तोड़ दिया।

हादसे में अंशु के पिता सतेंद्र भी गंभीर रूप से घायल हुए थे। उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। हादसे में मरने वालों की संख्या दो हो गई है। हादसे में अलीगढ़ के मडराक थाने में तैनात उप-निरीक्षक उपेंद्र सिंह की बृहस्पतिवार को ही मौत हो गई थी।

9 अगस्त को लापता हो गया था अंशु पुलिस के मुताबिक, मडराक थाना क्षेत्र के पला गांव निवासी अंशु 9 अगस्त को लापता हो गया था। बुधवार को उसकी लोकेशन दिल्ली में मिलने के बाद अलीगढ़ पुलिस की टीम उसे तलाशने पहुंची थी।