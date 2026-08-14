दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर हुए हादसे में घायल युवक ने दम तोड़ा, पिता की हालत गंभीर
गाजियाबाद में दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर हुए हादसे में घायल 22 वर्षीय अंशु की शुक्रवार सुबह उपचार के दौरान मौत हो गई, जबकि उसके पिता सतेंद्र की हालत ग ...और पढ़ें
HighLights
गाजियाबाद एक्सप्रेसवे पर हुए हादसे में युवक अंशु की मौत।
पिता सतेंद्र की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है।
हादसे में मरने वालों की संख्या अब दो हुई।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद में लालकुआं के पास दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर बृहस्पतिवार सुबह कैंटर की टक्कर से घायल हुए युवक अंशु (22) ने शुक्रवार सुबह उपचार के दौरान दम तोड़ दिया।
हादसे में अंशु के पिता सतेंद्र भी गंभीर रूप से घायल हुए थे। उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। हादसे में मरने वालों की संख्या दो हो गई है। हादसे में अलीगढ़ के मडराक थाने में तैनात उप-निरीक्षक उपेंद्र सिंह की बृहस्पतिवार को ही मौत हो गई थी।
9 अगस्त को लापता हो गया था अंशु
पुलिस के मुताबिक, मडराक थाना क्षेत्र के पला गांव निवासी अंशु 9 अगस्त को लापता हो गया था। बुधवार को उसकी लोकेशन दिल्ली में मिलने के बाद अलीगढ़ पुलिस की टीम उसे तलाशने पहुंची थी।
टीम ने दिल्ली रेलवे स्टेशन से अंशु को बरामद किया और कार से अलीगढ़ लौट रही थी। टीम में उपनिरीक्षक उपेंद्र सिंह, हेड कॉन्स्टेबल नरेंद्र और रिक्रूट कॉन्स्टेबल ऋतिक शामिल थे। अंशु के पिता सतेंद्र भी उनके साथ थे।
घायलों को अस्पताल पहुंचाया
बृहस्पतिवार सुबह करीब 5 बजे लालकुआं पुल के पास कार कैंटर से टकरा गई। हादसे में कार सवार सभी लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। उपचार के दौरान उपनिरीक्षक उपेंद्र सिंह तोमर की मौत हो गई थी।
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रिक्रूट कॉन्स्टेबल ऋतिक को यशोदा अस्पताल, कौशांबी में भर्ती कराया गया, जबकि अंशु और उसके पिता सतेंद्र को जीटीबी अस्पताल रेफर किया गया था। शुक्रवार सुबह उपचार के दौरान अंशु की मौत हो गई। उसके पिता की हालत गंभीर बताई जा रही है।