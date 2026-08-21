गाजियाबाद के RDC में सुबह-सुबह 70 वर्षीय महिला के गले से चेन झपटी, बाइक दूर खड़ी कर पैदल पहुंचा बदमाश

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। आरडीसी में दिन निकलते ही बाइक सवार बदमाश ने 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला के गले से चेन झपट ली। घटना आज सुबह करीब साढ़े छह बजे की है। पीड़िता राजबाला घर के पास सैर कर रही थीं।

इसी दौरान हेलमेट पहने एक युवक बाइक से वहां पहुंचा और कुछ दूरी पर बाइक खड़ी कर पैदल उनके पास आया। युवक ने मास्क लगाया हुआ था। जैसे ही महिला आरोपित के पास पहुंची तभी यवक उनकी तरफ बढ़ा और उनके गले से चेन झपटकर भाग गया।

थोड़ा आगे खड़ी अपनी बाइक पर बैठकर आरोपित फरार हो गया। घटना के बाद बुजुर्ग महिला ने शोर मचाया तो आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। सूचना पुलिस को दी गई। कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंची और महिला से घटना की जानकारी ली। पुलिस ने बदमाश के आने और भागने वाले रास्ते की जानकारी जुटाने के साथ आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की।