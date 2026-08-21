गाजियाबाद के RDC में सुबह-सुबह 70 वर्षीय महिला के गले से चेन झपटी, बाइक दूर खड़ी कर पैदल पहुंचा बदमाश
गाजियाबाद के आरडीसी में सुबह सैर कर रही 70 वर्षीय महिला राजबाला के गले से बाइक सवार बदमाश ने चेन झपट ली। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।
HighLights
आरडीसी गाजियाबाद में 70 वर्षीय महिला के गले से चेन झपटी।
सुबह 6:30 बजे बाइक सवार बदमाश ने घटना को अंजाम दिया।
पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही, बदमाश की पहचान का प्रयास।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। आरडीसी में दिन निकलते ही बाइक सवार बदमाश ने 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला के गले से चेन झपट ली। घटना आज सुबह करीब साढ़े छह बजे की है। पीड़िता राजबाला घर के पास सैर कर रही थीं।
इसी दौरान हेलमेट पहने एक युवक बाइक से वहां पहुंचा और कुछ दूरी पर बाइक खड़ी कर पैदल उनके पास आया। युवक ने मास्क लगाया हुआ था। जैसे ही महिला आरोपित के पास पहुंची तभी यवक उनकी तरफ बढ़ा और उनके गले से चेन झपटकर भाग गया।
थोड़ा आगे खड़ी अपनी बाइक पर बैठकर आरोपित फरार हो गया। घटना के बाद बुजुर्ग महिला ने शोर मचाया तो आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। सूचना पुलिस को दी गई। कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंची और महिला से घटना की जानकारी ली। पुलिस ने बदमाश के आने और भागने वाले रास्ते की जानकारी जुटाने के साथ आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की।
पुलिस के मुताबिक फुटेज के आधार पर बदमाश की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। जिस तरह बदमाश बाइक को कुछ दूरी पर खड़ी कर पैदल महिला के पास पहुंचा, उससे आशंका है कि उसने पहले रेकी की थी। पुलिस आसपास के कैमरों की फुटेज के साथ घटना के समय क्षेत्र में मौजूद संदिग्ध लोगों की भी जानकारी जुटा रही है।
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