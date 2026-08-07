सात लोगों की सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर 4.65 लाख ठगे
खोड़ा थाना क्षेत्र में दो युवकों ने सात लोगों को सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर 4.65 लाख रुपये ठग लिए। आरोपियों ने फर्जी ऑफर लेटर और नकली आईडी कार् ...और पढ़ें
HighLights
खोड़ा में सात लोगों से 4.65 लाख की ठगी।
सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर की धोखाधड़ी।
आरोपियों ने फर्जी ऑफर लेटर, आईडी कार्ड दिखाए।
जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। खोड़ा थाना क्षेत्र में सात लोगों की सरकारी नौकरी लगवाने का झांसा देकर दो युवकों ने 4.65 लाख रुपये ठग लिए। आरोप है कि आरोपित ने पीड़ितों को फर्जी आफर लेटर दिखाए और नकली आइकार्ड दे दिए।
रुपये मांगने पर आरोपित मकान छोड़कर चला गया। पीड़ित ने आरोपितों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
मुरादनगर गंगा विहार निवासी अल्पना ने बताया कि उनके पति हरीश कश्यप की खोड़ा कॉलोनी में रहने वाले अशोक से दोस्ती थी। उसने नोएडा सेक्टर-62 निवासी विजेंद्र से मुलाकात कराई।
विजेंद्र ने उन्हें बताया कि उसकी ईएसआई में सरकारी नौकरी है। अशोक ने कहा कि विजेंद्र सरकारी नौकरी लगवा सकता है। नौकरी लगवाने के एवज में उसे 1.50 लाख रुपये देने होंगे।
काफी समय तक नौकरी नहीं लगी तो...
उन्होंने अपनी नौकरी लगवाने के लिए 1.50, साले यश कुमार के 85 हजार, केसी त्यागी के 95 हजार, मोनू त्यागी के 60 हजार, जतिन कुमार के 30 हजार, पूजा के 30, अल्पना के 15 हजार कुल 4.65 लाख रुपये दिए।
काफी समय तक नौकरी न लगने पर आरोपित से तकादा किया गया तो उसने फर्जी आफर लेटर दिखाकर जल्द नौकरी लगने का दावा किया लेकिन समय गुजरने के बावजूद नौकरी नहीं लगी।
सभी ने रुपये मांगे तो आरोपित ने उन्हें फर्जी आइकार्ड दिखाकर नौकरी लगने का आश्वासन दिया लेकिन नौकरी नहीं लगी। आरोप है कि आरोपित ने फोन स्विच ऑफ कर लिया। सभी रुपये लेने उसके घर पहुंचे तो पता चला कि आरोपित मकान छोड़कर वहां से चला गया।
कुछ दिन बाद उसका नंबर मिला लेकिन उसने किसी का फोन नहीं उठाया। पीड़ित ने आरोपित के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। एसीपी इंदिरापुरम सूर्यबली मौर्य ने बताया कि आरोपित की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। जल्द आरोपित को गिरफ्तार किया जाएगा।