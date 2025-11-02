गाजियाबाद में थार कार में करते थे टावरों के उपकरण चोरी, पुलिस ने 6 आरोपियों को दबोचा
गाजियाबाद पुलिस ने थार कार में टावरों के उपकरण चोरी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो सुनसान इलाकों में स्थित मोबाइल टावरों को निशाना बनाते थे और उपकरण चोरी कर बेच देते थे। पुलिस ने चोरी किए गए उपकरण और थार कार बरामद की है।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। क्राइम ब्रांच टीम ने मोबाइल टावर से रेडियो रिसीवर यूनिट और बेस बैंड यूनिट जैसे उपकरण चोरी करने वाले गिरोह के छह बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपित इन उपकरणों काे दिल्ली के साथ विदेश में भी बेचते थे। चोरी करने से पहले थार कार से आरोपित मोबाइल टावर की रेकी करता थे।
एडीसीपी पीयूष कुमार सिंह ने बताया कि गिरोह पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, बिहार, महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश में जियो व एअरटेल के मोबाइल टावरों को निशाना बनाता है। चोरी किए गए उपकरण थार कार में रखकर दिल्ली के मुस्ताफाबाद में दलाल तक पहुंचाते हैं। आरोपितों ने बताया कि मोबाइल टावरों के उपकरणों की चोरी के माल को बेचने के बाद रकम आपस में बांट लेते हैं।
आरोपित पिछले कई वर्षों से मोबाइल टावरों का सामान चोरी कर रहे हैं। बरामद कार का प्रयोग चोरी करने और चोरी के माल को खरीदने व बेचने में करते हैं। आरोपितों की पहचान मलिक नगर मुरादनगर के अफसर, सुहाना थाना निवाड़ी के राहुल कुमार व दीपांशु, ग्राम कसेरवा थाना शाहपुर जनपद मुजफ्फरनगर के आमिर, कस्बा व थाना रंघौली जनपद अयोध्या के फैसल, ग्राम गढ़ी गदाना थाना मोदीनगर के नाजिम के रूप में हुई है।
एडीसीपी ने बताया कि आरोपित अफसर के खिलाफ थाना सिहानी गेट गाजियाबाद और जनपद मुजफ्फरनगर में सात मुकदमे दर्ज हैं। आरोपितों के पास छह रेडियो रिसीवर यूनिट, 15 बेस बैंड यूनिट, दो वायर कटर और थार कार आदि बरामद किया गया है। इस गिरोह में कई अन्य लोग भी शामिल हो सकते हैं। पुलिस उनकी तलाश में जुटी है।
