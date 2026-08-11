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    मां पानी लेने गई, पीछे से पड़ोसी उठा ले गए तीन महीने का मासूम; पुलिस तलाश में जुटी

    By Ajay Saxena Edited By: Pooja Tripathi
    Updated: Tue, 11 Aug 2026 09:29 PM (IST)

    साहिबाबाद के करन गेट क्षेत्र से तीन माह का बच्चा चोरी हो गया है, जिसमें पड़ोसी दंपती पर आरोप लगा है। ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर एआई जनरेटेड

    सांकेतिक तस्वीर एआई जनरेटेड

    HighLights

    1. साहिबाबाद में तीन माह का बच्चा घर से चोरी।

    2. पड़ोसी दंपती पर बच्चा चोरी का आरोप, फरार।

    3. पुलिस को बच्चा चोर गिरोह से जुड़े होने की आशंका।

    जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। टीला मोड़ थाना क्षेत्र की करन गेट पुलिस चौकी क्षेत्र के एक घर में सो रहा तीन माह का बच्चा चोरी हो गया। पीड़ित ने पड़ोसी दंपती ने बच्चा चोरी करने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई है।

    पीड़ित ने आरोपित को बच्चा चोर गिरोह से जुड़ा होने की आशंका जताई है। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपित की तलाश में जुटी है।

    अलीगढ़ अकराबाद निवासी फुरकान करन गेट पुलिस चौकी के सामने रहते हैं। उनके परिवार में पत्नी और तीन बच्चे हैं। वह खेतीबाड़ी कर परिवार का पालन करते हैं।

    उन्होंने बताया कि नौ अगस्त को वह काम से गए थे। उनकी पत्नी पानी लेने के लिए गई थी। तीनों बच्चे घर पर सो रहे थे। जब पत्नी घर पहुंची तो तीन माह का बच्चा घर पर नहीं था। उन्होंने खोजने का प्रयास किया लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला।

    आरोपित दंपती चल रहे फरार

    उन्होंने पति को घटना की जानकारी दी। उन्होंने भी बच्चे को खोजने का प्रयास किया। उनके पड़ोस में रहने वाले मुजफ्फरनगर दतियाना निवासी नौशाद और उसकी पत्नी रुखसार अपने दोनों बच्चों के साथ घर पर ताला लगा कर चले गए थे।

    उन्होंने नौशाद से फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। कई बार फोन मिलाने पर उसने फोन रिसीव किया। लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया।

    उन्होंने दंपती पर बच्चा चोरी करने का शक जताते हुए पुलिस को सूचना दी। पुलिस आरोपितों ने तलाश में जुटी। प्रारंभिक जांच में दंपती की लोकेशन मुजफ्फरनगर की मिली।

    एसीपी शालीमार गार्डन अतुल कुमार सिंह ने बताया कि आरोपित पीड़ित के घर आता-जाता था। बच्चा चोरी होने के बाद से आरोपित दंपती फरार है। आरोपितों ने फोन रिसीव करना बंद कर दिया है। जल्द वारदात का पर्दाफाश किया जाएगा।

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    बच्चों से भीख मंगवाने की आशंका

    पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपित महिला बच्चों को साथ लेकर भीख मांगती है। जबकि उसका पति कबाड़ की फेरी लगाता है। आशंका जताई जा रही है कि दंपती बच्चों से भीख मांगने गैंग में शामिल कर सकती है।