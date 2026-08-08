गाजियाबाद में 22000 बिजली चोरों पर निगम का शिकंजा, 15 दिन में जुर्माना नहीं भरा तो कटेगा कनेक्शन

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद (गाजियाबाद)। विद्युत निगम ने जुर्माने की राशि जमा नहीं करने वाले करीब 22 हजार बिजली चोरों को नोटिस जारी कर दिए हैं।

इनमें से करीब 20 हजार ऐसे उपभोक्ता हैं, जिन्हें बीते छह माह में तीसरी बार नोटिस जारी किया है। उन्हें बकाया जमा करने के लिए 15 दिन समय दिया गया है। अगर निर्धारित तिथि तक जुर्माने की राशि जमा नहीं की तो उनके घरों के कनेक्शन काटे जाएंगे।

120 करोड़ जुर्माना बकाया विद्युत निगम अभियान चलाकर बिजली चोरों पर कार्रवाई करता है। जो भी बिजली चोरी करता पाया जाता है उस पर जुर्माना लगाया जाता है, लेकिन वह जुर्माने की राशि जमा नहीं करते। अब मुख्यालय के आदेश पर विद्युत निगम राजस्व की वसूली कर रहा है।

बकाएदारों, नेवर पेड (कनेक्शन लेने के बाद बिल जमा नहीं करने वाले) और बिजली चोरों से अधिक से राजस्व की वसूली की जाएगी। विद्युत निगम के जोन-एक, दो व तीन में बिजली चोरों पर जुर्माने का करीब 120 करोड़ रुपये बकाया है।

अकेले जोन-दो में करीब 11 हजार बिजली चोरों पर 55 करोड़ बकाया है। इसके अलावा जोन-एक व तीन में भी कुल जुर्माना का आधा है। अधिकारियों का कहना है कि जोन-दो में ग्रामीण क्षेत्र अधिक है। यहां बिजली चोरी भी अधिक होती है।

खबरें और भी





