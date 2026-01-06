गाजियाबाद में छात्र पर फायरिंग करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार, शराब पीने से मना करने पर आरोपितों ने मारी थी गोली

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। शालीमार गार्डन थानाक्षेत्र के डीएलएफ दिलशाद एक्सटेंशन में घर के बाहर शराब पीने से मना करने पर छात्र को गोली मारने के मामले में पुलिस ने दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों की तीन साथी अभी फरार हैं। पुलिस उनकी तलाश में जुटी है। आरोपितों के खिलाफ पीड़ित छात्र के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तब से आरोपित फरार चल रहे थे। मंगलवार को पुलिस ने आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया।

एसीपी शालीमार गार्डन अतुल कुमार सिंह ने बताया कि पकड़े गए आरोपितों में डीएलएफ निवासी सन्नी व चंदू हैं। जबकि इनके साथी रिहान, आमित और आमिर का भाई फरार हैं। पुलिस उनकी तलाश में जुटी है। आरोपितों को पुलिस ने शालीमार गार्डन क्षेत्र से गिरफ्तार किया है।

पकड़े गए आरोपितों ने बताया कि दयास चौधरी उन्हें आए दिन शराब पीने से मना करता था। इससे परेशान होकर उन्होंने वारदात को अंजाम दिया। बता दें कि दिलशाद एक्सटेंशन डीएलएफ के बी-ब्लाक निवासी शैलेश चौधरी का बेटा दयास चौधरी बीए द्वितीय वर्ष का छात्र है। उसे जनवरी की रात जिम से घर लौट रहा था।

इस दौरान जब वह घर के बाहर पहुंचा तो बिल्डिंग के बाहर चंदू, रिहान, आमिर, आमिर का भाई और सनी रिक्शा में बैठकर शराब पी रहे थे और गाली-गलौज कर हंगामा कर रहे थे। दयास ने उन्हें शराब पीने से मना किया तो उन्होंने मारपीट की और आमिर ने उन पर फायरिंग कर दी।