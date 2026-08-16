यूपी में बिजली कनेक्शन लेना हुआ आसान, जेई की मनमानी पर लगी रोक; पोर्टल पर तय कारण चुनकर लगेगी आपत्ति

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। नए बिजली कनेक्शन के आवेदन में अब अवर अभियंता (जेई) मनमाने तरीके से आपत्ति नहीं लगा सकेंगे। विद्युत निगम ने इसी माह झटपट पोर्टल में संशोधन किया है। नए सिस्टम में आपत्ति दर्ज करने के लिए अलग-अलग कारणों के विकल्प दिए गए हैं।

जेई को आवेदन में कमी के अनुसार तय विकल्प चुनकर ही आपत्ति दर्ज करनी होगी। इससे आवेदक को स्पष्ट रूप से पता चल सकेगा कि उसका आवेदन किस वजह से रोका गया है। जिले में मौजूदा समय में एक हजार से अधिक नए कनेक्शन के आवेदन झटपट पोर्टल पर लंबित हैं। हालांकि यह संख्या रोजाना बदलती रहती है।

पोर्टल में बदलाव से पहले कई मामलों में जेई स्तर से आपत्ति दर्ज करते समय मैन्युअल रूप से कुछ भी लिख दिया जाता था। इससे उपभोक्ता को यह स्पष्ट नहीं हो पाता था कि आवेदन में कमी क्या है। समय पर जानकारी नहीं मिलने के कारण आपत्ति का निस्तारण नहीं हो पाता था और निर्धारित अवधि के बाद आवेदन स्वत: अस्वीकृत हो जाता था।

10 दिन में आपत्ति, 21 दिन में पूर्ति जरूरी झटपट पोर्टल पर आवेदन करने के बाद जेई को 10 दिन के अंदर आपत्ति दर्ज करना अनिवार्य है। इसके बाद उपभोक्ता को आपत्ति की पूर्ति के लिए 21 दिन का समय दिया जाता है। इस अवधि में जरूरी दस्तावेज या अन्य कमी पूरी नहीं करने पर आवेदन स्वत: निरस्त हो जाता है। ऐसे में आपत्ति का स्पष्ट कारण दर्ज होने से उपभोक्ताओं को समय रहते कमी दूर करने में सुविधा होगी।

पोर्टल पर अब तय विकल्पों में दर्ज होगी आपत्ति संशोधन के बाद जेई को आपत्ति लगाने के लिए पोर्टल पर दिए गए निर्धारित विकल्पों में से कारण चुनना होगा। इनमें परिसर में पुराने बिजली कनेक्शन का बकाया बिल जमा करना, परिसर के स्वामित्व का सही प्रमाणपत्र अपलोड करना, विद्युत सुरक्षा विभाग की एनओसी अपलोड करना, आवेदित विद्युत भार शुरू करना और आवेदक के किरायेदार होने की स्थिति में मकान मालिक की सहमति अथवा किरायानामा अपलोड करना समेत अन्य कारण शामिल हैं।