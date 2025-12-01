UP के अस्पतालों में जेंटामाइसिन इंजेक्शन बैन, टेस्ट से निकला जानलेवा

मदन पंचाल, गाजियाबाद। मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मरीजों को दिया जाने वाला जेंटामाइसिन इंजेक्शन घटिया पाया गया है। टेस्ट रिपोर्ट और मुरादाबाद के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से लेटर मिलने के बाद, पूरे राज्य के हॉस्पिटल में इस इंजेक्शन के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया गया है। यह इंजेक्शन उत्तराखंड की कंपनी मेसर्स जेपीईई ड्रग्स बनाती थी।

मेडिकल और हेल्थ सर्विसेज के डायरेक्टर जनरल, डॉ. रतन पाल सिंह सुमन ने सख्त ऑर्डर जारी करते हुए इस इंजेक्शन के इस्तेमाल और डिस्ट्रीब्यूशन पर तुरंत बैन लगाने का निर्देश दिया। यह इंजेक्शन बैक्टीरिया को मारकर या उनकी ग्रोथ को रोककर काम करता है।

जेंटामाइसिन इंजेक्शन आमतौर पर गंभीर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसका इलाज दूसरी दवाएं नहीं कर सकतीं। यह इंजेक्शन एक एंटीबायोटिक है जिसका इस्तेमाल कई तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने या उनका इलाज करने के लिए किया जाता है।

इनमें यूरिनरी ट्रैक्ट, हड्डियों और जोड़ों, फेफड़ों (जैसे, निमोनिया), दिमाग (जैसे, मेनिनजाइटिस), सेप्सिस, और दूसरे इन्फेक्शन शामिल हो सकते हैं।