UP के अस्पतालों में जेंटामाइसिन इंजेक्शन बैन, टेस्ट से निकला जानलेवा
मुरादाबाद के जिला अस्पताल में मरीजों को दिया जाने वाला जेंटामाइसिन इंजेक्शन जांच में घटिया पाया गया। जिसके बाद पूरे राज्य के अस्पतालों में इस इंजेक्शन के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। यह इंजेक्शन उत्तराखंड की एक कंपनी बनाती थी। स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक ने इसके इस्तेमाल और वितरण पर तत्काल प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है। यह इंजेक्शन गंभीर बैक्टीरियल संक्रमण के इलाज में काम आता है।
मदन पंचाल, गाजियाबाद। मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मरीजों को दिया जाने वाला जेंटामाइसिन इंजेक्शन घटिया पाया गया है। टेस्ट रिपोर्ट और मुरादाबाद के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से लेटर मिलने के बाद, पूरे राज्य के हॉस्पिटल में इस इंजेक्शन के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया गया है। यह इंजेक्शन उत्तराखंड की कंपनी मेसर्स जेपीईई ड्रग्स बनाती थी।
मेडिकल और हेल्थ सर्विसेज के डायरेक्टर जनरल, डॉ. रतन पाल सिंह सुमन ने सख्त ऑर्डर जारी करते हुए इस इंजेक्शन के इस्तेमाल और डिस्ट्रीब्यूशन पर तुरंत बैन लगाने का निर्देश दिया। यह इंजेक्शन बैक्टीरिया को मारकर या उनकी ग्रोथ को रोककर काम करता है।
जेंटामाइसिन इंजेक्शन आमतौर पर गंभीर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसका इलाज दूसरी दवाएं नहीं कर सकतीं। यह इंजेक्शन एक एंटीबायोटिक है जिसका इस्तेमाल कई तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने या उनका इलाज करने के लिए किया जाता है।
इनमें यूरिनरी ट्रैक्ट, हड्डियों और जोड़ों, फेफड़ों (जैसे, निमोनिया), दिमाग (जैसे, मेनिनजाइटिस), सेप्सिस, और दूसरे इन्फेक्शन शामिल हो सकते हैं। मुरादाबाद में, यह इंजेक्शन एक एंटीबायोटिक है जिसका इस्तेमाल कई तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने या उनका इलाज करने के लिए किया जाता है। इसमें यूरिनरी ट्रैक्ट, हड्डियों और जोड़ों, फेफड़ों (जैसे, निमोनिया), ब्रेन (जैसे, मेनिनजाइटिस), सेप्सिस, और दूसरी बीमारियों के इन्फेक्शन शामिल हो सकते हैं।
टेस्टिंग से बैन तक के प्रोसेस की डिटेल्स
- फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की एक टीम ने जुलाई में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से इंजेक्शन का सैंपल लिया था।
- फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने 11 सितंबर, 2025 को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बताया कि मुरादाबाद के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से लिया गया सैंपल टेस्ट रिपोर्ट में सबस्टैंडर्ड बताया गया है।
- 18 नवंबर, 2025 को मुरादाबाद के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने सरकार को एक लेटर लिखकर इस बारे में बताया।
- 25 नवंबर, 2025 को डायरेक्टर जनरल ने इसके इस्तेमाल पर रोक लगाने का ऑर्डर जारी किया।
डायरेक्टर जनरल के लेटर के अनुसार
- इंजेक्शन की डिटेल्स: जेंटामाइसिन इंजेक्शन IP (2 ml),
- बैच नंबर: JDLI-828,
- एक्सपायरी डेट: 05/2026,
- MFG बाय: मेसर्स JPEE ड्रग्स, प्लॉट नंबर 53, सेक्टर 6A, सिडकुल, हरिद्वार, उत्तराखंड
डायरेक्टर जनरल ने इन अधिकारियों को बैन ऑर्डर जारी
- सभी डिविजनल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के डायरेक्टर और चीफ सुपरिटेंडेंट
- डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, कंबाइंड हॉस्पिटल और महिला हॉस्पिटल के सभी चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट और सुपरिटेंडेंट
- 50/100-बेड वाले हॉस्पिटल के सभी चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट
- सभी चीफ मेडिकल ऑफिसर
- सभी CHC इंचार्ज
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।