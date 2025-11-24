Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मधुबन-बापूधाम के आवंटियों के लिए गुड न्यूज, जल्द शुरू होगी रजिस्ट्री की प्रकिया

    By Abhishek Singh Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 09:10 AM (IST)

    गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) के उपाध्यक्ष ने मधुबन-बापूधाम में आवंटियों के पक्ष में रजिस्ट्री प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि संपत्ति खरीदारों को मालिकाना हक जल्द मिले और रजिस्ट्री प्रक्रिया में कोई बाधा न आए। जीडीए वीसी ने आवंटियों को परेशानी मुक्त सेवा प्रदान करने पर जोर दिया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    मधुबन बापूधाम योजना का निरीक्षण करते जीडीए उपाध्यक्ष। सौ जीडीए

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। मधुबन-बापूधाम आवासीय योजना में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए 856 भवनों के निरीक्षण में सभी विकास कार्य पूरे हो चुके हैं। अब चयनित आवंटियों के पक्ष में रजिस्ट्री की प्रक्रिया को जल्द ही पूरा किया जाए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह निर्देश गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) वीसी नंद किशोर कलाल ने रविवार को मधुबन बापूधाम आवासीय योजना का निरीक्षण करने के दौरान जीडीए अधिकारियों को दिए। उन्होंने निरीक्षण के दौरान ईडल्यूएस, एलआइजी और काशीराम आवास भवनों के साथ ही पार्कों और आंतरिक मार्गों की स्थिति में सुधार के लिए अनुरक्षण कार्य करने के लिए कहा।

    टू बीएचके अफोर्डेबल हाउसिंग भवनों का प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि योजना में रिक्त भूमि पर व्यावसायिक और आवासीय सेक्टर को विकसित करने की तैयारी की जाए।

    बुनकर मार्ट के अंदर हरित विकास करने और चौराहे का सुंदरीकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 45 मीटर मास्टर प्लान रोड का निर्माण कार्य ग्रेप की पाबंदियां हटने के तुरंत बाद शुरू किया जाए, जिससे कि कनेक्टिविटी बेहतर हो सके।

    यह भी पढ़ें- मधुबन बापूधाम में किसानों को 647 भूखंडों के आवंटन का रास्ता साफ, जीडीए ने घोषित की ड्राॅ तिथि

    यह भी पढ़ें- मधुबन बापूधाम आवासीय योजना के हर पॉकेट में बनेगा कम्युनिटी सेंटर, एक डिट्रिक्ट सेंटर का भी होगा निर्माण

    यह भी पढ़ें- गाजियाबाद वालों के लिए गुड न्यूज, हिंडन एयरपोर्ट समेत इन तीन रूटों पर चलेंगी ई-बसें