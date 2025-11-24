मधुबन-बापूधाम के आवंटियों के लिए गुड न्यूज, जल्द शुरू होगी रजिस्ट्री की प्रकिया

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। मधुबन-बापूधाम आवासीय योजना में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए 856 भवनों के निरीक्षण में सभी विकास कार्य पूरे हो चुके हैं। अब चयनित आवंटियों के पक्ष में रजिस्ट्री की प्रक्रिया को जल्द ही पूरा किया जाए।

यह निर्देश गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) वीसी नंद किशोर कलाल ने रविवार को मधुबन बापूधाम आवासीय योजना का निरीक्षण करने के दौरान जीडीए अधिकारियों को दिए। उन्होंने निरीक्षण के दौरान ईडल्यूएस, एलआइजी और काशीराम आवास भवनों के साथ ही पार्कों और आंतरिक मार्गों की स्थिति में सुधार के लिए अनुरक्षण कार्य करने के लिए कहा।