मधुबन-बापूधाम के आवंटियों के लिए गुड न्यूज, जल्द शुरू होगी रजिस्ट्री की प्रकिया
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) के उपाध्यक्ष ने मधुबन-बापूधाम में आवंटियों के पक्ष में रजिस्ट्री प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि संपत्ति खरीदारों को मालिकाना हक जल्द मिले और रजिस्ट्री प्रक्रिया में कोई बाधा न आए। जीडीए वीसी ने आवंटियों को परेशानी मुक्त सेवा प्रदान करने पर जोर दिया है।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। मधुबन-बापूधाम आवासीय योजना में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए 856 भवनों के निरीक्षण में सभी विकास कार्य पूरे हो चुके हैं। अब चयनित आवंटियों के पक्ष में रजिस्ट्री की प्रक्रिया को जल्द ही पूरा किया जाए।
यह निर्देश गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) वीसी नंद किशोर कलाल ने रविवार को मधुबन बापूधाम आवासीय योजना का निरीक्षण करने के दौरान जीडीए अधिकारियों को दिए। उन्होंने निरीक्षण के दौरान ईडल्यूएस, एलआइजी और काशीराम आवास भवनों के साथ ही पार्कों और आंतरिक मार्गों की स्थिति में सुधार के लिए अनुरक्षण कार्य करने के लिए कहा।
टू बीएचके अफोर्डेबल हाउसिंग भवनों का प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि योजना में रिक्त भूमि पर व्यावसायिक और आवासीय सेक्टर को विकसित करने की तैयारी की जाए।
बुनकर मार्ट के अंदर हरित विकास करने और चौराहे का सुंदरीकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 45 मीटर मास्टर प्लान रोड का निर्माण कार्य ग्रेप की पाबंदियां हटने के तुरंत बाद शुरू किया जाए, जिससे कि कनेक्टिविटी बेहतर हो सके।
