गाजियाबाद की सबसे बड़ी टाउनशिप हरनंदीपुरम को मंजूरी जल्द, 501 हेक्टेयर में 8 गांवों की जमीन पर बनेंगे मकान

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। हरनंदीपुरम टाउनशिप अब लॉन्चिंग की दहलीज पर पहुंचने लगी है। 15 अगस्त के बाद प्रस्तावित जीडीए बोर्ड बैठक में योजना के पहले चरण को मंजूरी के लिए रखा जाएगा। स्वीकृति मिलने के बाद परियोजना के विकास कार्य औपचारिक रूप से आरंभ हो जाएंगे।

पहले चरण में 50 हेक्टेयर क्षेत्र का होगा विकास करीब 501 हेक्टेयर में विकसित होने वाली जीडीए की महत्वाकांक्षी हरनंदीपुरम योजना अब तक की सबसे बड़ी एकीकृत आवासीय टाउनशिप होगी। यह मथुरापुर, शमशेर, चंपतनगर, भनेड़ा खुर्द, नगला फिरोज मोहनपुर, भोवापुर, शाहपुर निज मोरटा और मोरटा सहित आठ गांवों की भूमि पर विकसित की जाएगी। पहले चरण में लगभग 50 हेक्टेयर क्षेत्र में भोवापुर और शाहपुर गांव की जमीन पर विकास कार्य शुरू किए जाएंगे।