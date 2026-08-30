19 साल बाद भी अधूरी जयपुरिया-शौर्यपुरम टाउनशिप, जीडीए ने निदेशकों पर दर्ज कराया मुकदमा



प्राधिकरण की शिकायत पर केस दर्ज किया गया है। मामले में जांच कराई जा रही है। जांच के आधार पर जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके मुताबिक आगे कार्रवाई की जाएगी।

-धवल जायसवाल, डीसीपी सिटी



टाउनशिप में फिलहाल एओए या आरडब्ल्यूए भी नहीं है। निवासियों के मुताबिक एनएच-नौ से टाउनशिप के प्रवेश के लिए प्रस्तावित 45 मीटर चौड़ी सड़क का निर्माण अब तक शुरू नहीं हुआ है। आंतरिक और बाहरी सड़कें भी बदहाल हैं।

-वरूण शर्मा, जयपुरिया सनराइज ग्रीन निवासी



सोसायटी बनने के बाद से सड़क, पानी, नाली और पार्क तक विकसित नहीं हो पाए हैं। पुलिस स्टेशन और सामुदायिक भवन जैसे सार्वजनिक कार्यों के लिए तय प्लाटों को बेचा जा चुका है, और यहां के निवासियों की सुधि लेने वाला कोई नहीं है।

-सुशील कुमार शर्मा, निवासी जयपुरिया सोसायटी



सोसायटी में आने के लिए कोई मुख्य मार्ग नहीं है और बचा हुआ एकमात्र रास्ता भी पूरी तरह खराब है। बारिश के दौरान पूरी सोसायटी जलमग्न हो जाती है। इसके अलावा, आइजीएल गैस पाइपलाइन के ऊपर पार्क बनाए जाने से दुर्घटना का खतरा बना हुआ है।

-सिद्धार्थ यादव, निवासी शौर्यपुरम सोसायटी



18 साल बीत जाने के बाद भी यहां मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं। पार्कों में झाड़ियां हैं और स्ट्रीट लाइटें टूटी पड़ी हैं तथा सीवर और नाले खुले हुए हैं। कई बार शिकायत करने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई है।

-बी के मुदगल, निवासी शौर्यपुरम सोसायटी

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