GDA की रिक्त संपत्तियों के लिए आवेदन शुरू, 24 अगस्त को होगी ई-नीलामी

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। प्राधिकरण ने विभिन्न योजनाओं में उपलब्ध व्यावसायिक, आवासीय और संस्थागत संपत्तियों की ई-नीलामी की घोषणा कर दी है। इच्छुक आवेदक 20 अगस्त तक आनलाइन आवेदन कर सकेंगे, जबकि 24 अगस्त को सुबह 11 बजे जीडीए सभागार में ई-नीलामी आयोजित की जाएगी।

जीडीए के अनुसार नीलामी में इंदिरापुरम, वैशाली, कौशांबी, राजनगर, कविनगर, यूपी गेट और अंबेडकर रोड डिस्ट्रिक्ट सेंटर समेत विभिन्न क्षेत्रों की संपत्तियां शामिल हैं। सामान्य श्रेणी में 76 संपत्तियां नीलाम की जाएंगी। इनमें 27 व्यावसायिक भूखंड, 28 आवासीय भूखंड, एक किंडरगार्टन भूखंड, दुकानें, ओल्ड एज होम, सामुदायिक केंद्र और अन्य भूखंड शामिल हैं।