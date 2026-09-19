साहिबाबाद: गंगाजल पाइपलाइन फटने से वैशाली में पेयजल संकट, निगम पर लापरवाही का आरोप

जागरण संवादाता, साहिबाबाद। वार्ड-77 वैशाली सेक्टर-3 एफ में शनिवार को गंगाजल की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई।इससे 100 से अधिक परिवारों को पेजयल की समस्या झेलनी पड़ी। इसके अलावा गली में जलभराव से भी लोग परेशान रहे। आरडब्ल्यूए के पदाधिकारियों का आरोप है कि सुबह शिकायत करने के बाद भी शाम तक नगर निगम की टीम मरम्मत के लिए नहीं पहुंची।

सेक्टर-3 एफ आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष धीरेंद्र सिंह भदौरिया ने बताया कि करीब डेढ़ साल से जर्जर पाइपलाइन की शिकायत की जा रही है, लेकिन जलकल विभाग के अधिकारियों ने इसे बदला नहीं है। शनिवार को सुबह सात बजे करीब मकान संख्या 360 से 377 तक गंगाजल की पाइपलाइन में लीकेज हो गई। यहां पानी की टंकी के साथ चारों तरफ की दीवार है, वो एक तरफ टूटी है, जिससे कई बार पार्क से पानी बहकर सड़क पर आता है।

उन्होंने बताया कि सुबह से कई बार अधिकारियों को पाइपलाइन की मरम्मत के लिए कहा गया लेकिन कोई मौके पर नहीं आया। जलभराव से दिक्कत तो हुई लेकिन उससे बड़ी समस्या घरों में पानी नहीं मिलने की आई। सुबह घरों में पानी के लिए लोग इंतजार करते रहे। शाम को भी इन घरों में आपूर्ति बाधित रही।