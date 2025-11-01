Language
    हर-हर गंगे... आरती से शुरू होगा कार्तिक पूर्णिमा पर गढ़मुक्तेश्वर का सफर, 300 रोडवेज बसें रखी गईं रिजर्व

    By Rahul Kumar Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 01:32 PM (IST)

    कार्तिक पूर्णिमा पर गढ़मुक्तेश्वर की यात्रा 'हर-हर गंगे' आरती के साथ शुरू होगी। श्रद्धालुओं के लिए 300 रोडवेज बसें आरक्षित की गई हैं। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए हैं, ताकि गढ़मुक्तेश्वर मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो।

    कार्तिक पूर्णिमा मेले को लेकर दो से छह नवंबर तक किया जाएगा रोडवेज बसों का संचालन।

    जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। गढ़मुक्तेश्वर व अनूपशहर के कार्तिक पूर्णिमा मेले में गंगा स्थान करने वाले श्रद्धालुओं के लिए छह डिपो की 300 रोडवेज बसें आरक्षित की गई हैं। इन बसों में गंगा माता की आरती गूजेंगी। हर-हर गंगे, जय मां गंगे...से बसों का माहौल भक्तिमय किया जाएगा। इससे श्रद्धालुओं का सफर तो आसान होगा ही लोग भी अपनी परंपराओं से जुड़े रहेंगे। इसके लिए क्षेत्रीय प्रबंधक ने सभी डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधकों को आदेश जारी कर दिए हैं।

    कार्तिक पूर्णिमा पांच नवंबर को है। इसके लिए दो से छह नवंबर तक के लिए गाजियाबाद रीजन के लोनी, साहिबाबाद, गाजियाबाद, हापुड़ व बुलंदशहर की बसों को गढ़मुक्तेश्वर व अनूपशहर के लिए आरक्षित किया गया है। सभी बसों के रूट भी निर्धारित कर दिए गए हैं। क्षेत्रीय प्रबंधक केसरी नंदन चौधरी मेला प्रभारी के रूप में तैनात रहेंगे। इसके अलावा बाकी कर्मियों की ड्यूटी भी लगा दी गई है।

    अधिकारियों ने बताया कि नहान से एक दिन पहले यात्रियों की संख्या बढ़ेगी। इसके लिए जरूरत के हिसाब से बसों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। इससे श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए इन डिपो के सहायक क्षेत्रीय अधिकारियों को पत्र जारी कर दिए गए हैं।

    पूछताछ केंद्र पर 24 घंटे तैनात रहेंगे कर्मी

    यात्रियों को कोई परेशानी न हो इसके लिए पूछताछ केंद्र व बस अड्डे के अंदर कर्मियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। पूछताछ केंद्र पर तीन शिफ्ट में 24 घंटे कर्मी तैनात किए जाएंगे। कौशांबी के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक अंशु भटनागर ने बताया कि श्रद्धालुओं को अगर कोई गलत जानकारी दी तो संबंधित कर्मी पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बसों का समय निर्धारित किया गया है। उसी के अनुसार जानकारी देनी होगी।

    रूट (मार्ग) बसों की संख्या
    आनंद विहार → कौशांबी → गढ़ 75
    गाजियाबाद → गढ़ 60
    बुलंदशहर → स्याना → गढ़ 40
    मुरादनगर → मोदीनगर → गढ़ 50
    मोदीनगर → हापुड़ → गढ़ 50
    बुलंदशहर → अनूपशहर 25
    कुल बसें 300


    कार्तिक पूर्णिमा पर गढ़मुक्तेश्वर व अनूपशहर गंगा स्थान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु जाते हैं। इसके लिए ज्यादातर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। छह डिपो की 300 बसें आरक्षित कर दी गई हैं। - केसरी नंदन चौधरी, क्षेत्रीय प्रबंधक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम