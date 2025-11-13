Ghaziabad News: विदेशी नागरिकता लेने के लिए युवती से की शादी, अब तलाक का बना रहे दबाव
एक युवती ने आरोप लगाया है कि एक व्यक्ति ने उससे विदेशी नागरिकता पाने के लिए शादी की थी। शादी से पहले विदेश ले जाने का वादा किया गया था, लेकिन बाद में वह मुकर गया। अब वह उस पर तलाक का दबाव बना रहा है और प्रताड़ित कर रहा है। युवती ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।
जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। शालीमार गार्डन थाना क्षेत्र की रहने वाली एक युवती ने पति पर विदेशी नागरिकता पाने के इरादे से शादी करने का आरोप लगाया है। आरोप है कि अब पति को विदेशी नागरिकता मिल गई तो वह तलाक देने का दबाव बना रहा है। मामले में पीड़िता ने आरोपित के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
शालीमार गार्डन के चार्म्स अपार्टमेंट निवासी निधि सोलोमन का कहना है कि वर्ष 2021 में वह कतर के दोहा में नौकरी करती थीं। उनके पास कतर की नागरिकता भी थी। उनका कहना है कि स्वजन की सहमति से उनकी शादी भोपाल के रायसेन के रहने वाले महेश नरवारिया के साथ हुई। शादी के बाद वह वापस कतर चली गईं और पति को वहां बुलाने के लिए प्रयास करने लगीं।
फीफा वर्ल्ड कप के चलते वीजा मिलने में हुई देरी के कारण पति जनवरी 2023 में कतर पहुंचा। आरोप है कि यहां आकर भी पति ने कोई नौकरी नहीं की और घर का पूरा खर्च उन्हें उठाना पड़ा। बच्चा पैदा नहीं होने पर उन्होंने आइवीएफ के माध्यम से प्रयास का मन बनाकर भारत लौट आए। आरोप है कि यहां भी पति ने नौकरी नहीं की और इलाज भी बीच में ही रुक गया।
आरोप है कि इस बारे में बात करने पर पति कतर जाने और वापस नहीं आने की धमकी दे रहा है। यहां तक कि उसने अपना एक साल का वीजा भी बढ़वा लिया है। उनका आरोप है कि पति ने विदेशी नागरिकता पाने के लिए उनसे शादी की थी।
अब वह तलाक देकर कतर भागने की तैयारी में है। पुलिस से उन्होंने पति को देश से बाहर नहीं जाने देने की मांग की है। एसीपी शालीमार गार्डन अतुल कुमार सिंह ने बताया कि शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है। आरोपित का वीजा रद्द कराने के प्रयास किए जा रहे हैं।
