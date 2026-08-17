जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। साहिबाबाद थाना क्षेत्र के राजेंद्र नगर सेक्टर-पांच स्थित एक होटल में दिल्ली पुलिस की महिला हेड कांस्टेबल का शव फंदे पर लटका मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भेज दिया। मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

गाजियाबाद में मसूरी निवासी अदिति (30 वर्ष) दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात थीं। फिलहाल उनकी तैनाती उसमानपुर थाने में थी। अदिति अविवाहित थीं। शनिवार को वह होटल पहुंची थी और रात को वहीं रूकीं। रविवार को कमरे से कोई आवाज न आने पर होटल कर्मचारियों को अनहोनी का शक हुआ।