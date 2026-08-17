गाजियाबाद के होटल में फंदे पर लटका मिला दिल्ली पुलिस की महिला हेड कांस्टेबल का शव, CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिस
दिल्ली पुलिस की एक महिला हेड कांस्टेबल अदिति का शव साहिबाबाद के राजेंद्र नगर स्थित एक होटल के कमरे में फंदे से लटका मिला। पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है और मामले की जांच जारी है।
HighLights
दिल्ली पुलिस की हेड कांस्टेबल का शव होटल में मिला।
साहिबाबाद के राजेंद्र नगर स्थित होटल में घटना हुई।
आत्महत्या की पुष्टि, घरेलू परेशानी संभावित कारण बताया गया।
जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। साहिबाबाद थाना क्षेत्र के राजेंद्र नगर सेक्टर-पांच स्थित एक होटल में दिल्ली पुलिस की महिला हेड कांस्टेबल का शव फंदे पर लटका मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भेज दिया। मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
गाजियाबाद में मसूरी निवासी अदिति (30 वर्ष) दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात थीं। फिलहाल उनकी तैनाती उसमानपुर थाने में थी। अदिति अविवाहित थीं। शनिवार को वह होटल पहुंची थी और रात को वहीं रूकीं। रविवार को कमरे से कोई आवाज न आने पर होटल कर्मचारियों को अनहोनी का शक हुआ।
दूसरी चाबी से कमरे का दरवाजा खुलवाया
कर्मियों ने दरवाजा खुलवाने का प्रयास किया लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने होटल कर्मियों से दूसरी चाबी लेकर कमरे का दरवाजा खुलवाया। अंदर अदिति का शव चुन्नी से फंदे पर लटका हुआ था। पुलिस ने स्वजन को घटना की जानकारी दी। स्वजन के पहुंचने पर पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भेज दिया।
मौके से सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आत्महत्या की पुष्टि हुई है। संभवतः घरेलू परेशानी के चलते महिला कांस्टेबल ने आत्महत्या की है। सीसीटीवी फुटेज चेक की जा रही है। यदि मामले में कोई तहरीर आती है तो जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। - अमित सक्सेना, एसीपी, साहिबाबाद
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