यूपी के फाजिलनगर की बदल जाएगी पहचान, सीएम योगी ने बताया क्या होगा नया नाम

जागरण संवाददाता, मोदीनगर। गाजियाबाद के मुरादनगर के तरुण सागर तीर्थ में नवनिर्मित गुफा मंदिर का उद्घाटन के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा एलान किया है।

उन्होंने कहा कि अब यूपी के फाजिलनगर का नाम बदलने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। फाजिलनगर का नाम अब पावानगरी किया जा रहा है, जिसकी कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया है।

क्यों रखा जा रहा 'पावानगरी' नाम

सीएम योगी ने कहा कि तीन दिन पूर्व अयोध्या में प्रभु श्रीराम के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य को पूर्ण करने के महायज्ञ की पूर्णाहुति कार्यक्रम हुआ।

भगवान श्रीराम जन्मभूमि के भव्य मंदिर में भव्य भगवा ध्वज का आरोहण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से संपन्न हुआ है। देश और दुनिया ने भारत के सनातन के इस वैभव को देखा और अनुभव किया है।

यह उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव समेत चार पवित्र जैन तीर्थंकर अयोध्या की धरती पर पैदा हुए हैं। आध्यात्मिक नगरी काशी में चार तीर्थंकरों को अवतरित होते हुए दुनिया ने देखा है, श्रावस्ती में तीर्थंकर संभवनाथ का जन्म हुआ था।