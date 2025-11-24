साहिबाबाद के एक फैक्ट्री में लिफ्ट की केबल टूटने से तीन मजदूर घायल, अस्पताल में भर्ती
साहिबाबाद के एक फैक्ट्री में लिफ्ट की केबल टूटने से तीन मजदूर घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें से दो को छुट्टी दे दी गई है, जबकि एक की हालत गंभीर है। पुलिस को अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली है, जांच जारी है।
जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। लिंक रोड थाना क्षेत्र के साइट 4 इंडस्ट्रियल एरिया में रविवार रात एक फैक्ट्री में केबल टूटने से लिफ्ट गिर गई। हादसे में तीन मजदूर घायल हो गए। साथी मजदूरों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। दो को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई, जबकि एक मजदूर के सिर में गंभीर चोट लगने से उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस को अभी इस मामले में शिकायत नहीं मिली है।
रविवार रात साइट 4 इंडस्ट्रियल एरिया में पारस मोटोकैप फैक्ट्री की दूसरी मंजिल से मजदूर आशु, सनी और मयंक कुछ सामान लेकर लिफ्ट से नीचे उतर रहे थे। अचानक लिफ्ट की केबल टूट गई, जिससे लिफ्ट नीचे गिर गई। हादसे में तीनों मजदूर घायल हो गए। फैक्ट्री के दूसरे मजदूरों ने लिफ्ट का दरवाजा तोड़कर उन्हें बाहर निकाला और वैशाली के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। मयंक को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई।
सनी को भी सोमवार को छुट्टी दे दी गई, लेकिन आशु की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना के बाद पुलिस ने फैक्ट्री जाकर घटनास्थल का मुआयना किया। एसीपी श्वेता यादव ने बताया कि मामले में अभी कोई शिकायत नहीं मिली है। शिकायत मिलने के बाद जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।