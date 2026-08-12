पूर्व प्रेमी ने युवती के अश्लील वीडियो इंटरनेट मीडिया पर किए वायरल, मुकदमा दर्ज
साहिबाबाद की एक युवती के पूर्व प्रेमी ने उसके अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित कर दिए, जिसके बाद पीड़िता ने आरोपित रोहित के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ...और पढ़ें
HighLights
पूर्व प्रेमी ने युवती के अश्लील वीडियो प्रसारित किए।
आरोपित ने फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया।
पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपित की तलाश शुरू की।
जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। साहिबाबाद थाना क्षेत्र की एक कालोनी में रहने वाली एक युवती के उनके की पूर्व प्रेमी ने अश्लील वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिए।
मामले में पीड़िता ने आरोपित के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दोनों के बीच एक मुकदमा कोर्ट में भी विचाराधीन है।
साहिबाबाद निवासी एक युवती का कहना है कि उनका दिल्ली सुलतानपुरी निवासी रोहित से प्रेम प्रसंग था। काफी समय पहले दोनों के बीच विवाद हुआ और दोनों अलग हो गए। दोनों का एक मुकदमा कोर्ट में विचाराधीन है।
रोहित मुकदमा वापस लेने का बना रहा दबाव
रोहित उनपर मुकदमा वापस लेने के लिए दबाव बना रहा है। आरोप है कि आरोपित ने मुकदमा वापस नहीं लेने पर उनके नाम से इंस्टाग्राम पर एक फर्जी अकाउंट बनाया और उनके अश्लील वीडियो उस पर पोस्ट कर दिए। उनके एक दोस्त ने यह देखकर उन्हें जानकारी दी।
आरोप है कि आरोपित ने एक वाट्सएप ग्रुप भी बना लिया, जिसमें उसने उनके स्वजन व परिचितों को जोड़ा है। इस ग्रुप की डीपी पर भी उसने उनका फोटो लगाया है। इससे वह तनाव में हैं और घर से भी नहीं निकल रही हैं।
प्रभारी एसीपी साहिबाबाद अमित सक्सेना ने बताया कि मुकदमा दर्ज करके मामले की जांच की जा रही है। आरोपित की तलाश की जा रही है।