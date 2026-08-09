गाजियाबाद में एनकाउंटर, मुठभेड़ के बाद दबोचे गए तीन तस्कर; 21 Kg गांजा और हथियार बरामद

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। विजयनगर पुलिस और स्वाट टीम ने हिंडन बैराज के पास मुठभेड़ के बाद गांजा तस्करी करने वाले तीन बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दो बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हुए हैं। उनके कब्जे से 21 किलो गांजा, दो तमंचे, कारतूस और एक स्कूटी बरामद हुई है।

घायल बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराया

एसीपी कोतवाली उपासना पांडेय ने बताया कि पकड़े गए आरोपी भोजपुर के फरीदनगर निवासी अनस, टीला मोड़ के असालतपुर निवासी दिलशाद और असलम हैं। मुठभेड़ में अनस और दिलशाद गोली लगने से घायल हुए, जबकि असलम को पुलिस ने मौके से पकड़ लिया। दोनों घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया।