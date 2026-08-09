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    गाजियाबाद में एनकाउंटर, मुठभेड़ के बाद दबोचे गए तीन तस्कर; 21 Kg गांजा और हथियार बरामद

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Sun, 09 Aug 2026 08:57 AM (GMT+05:30)

    गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें विजयनगर पुलिस ने तीन गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ में दो बदमाशों को पैर में गोली ...और पढ़ें

    मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार बदमाश गिरफ्तार। जागरण

    मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार बदमाश गिरफ्तार। जागरण

    HighLights

    1. गाजियाबाद में पुलिस की गांजा तस्करों से मुठभेड़ हुई।

    2. तीन तस्कर गिरफ्तार, दो घायल, 21 किलो गांजा बरामद।

    3. विजयनगर पुलिस ने हिंडन बैराज के पास की कार्रवाई।

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। विजयनगर पुलिस और स्वाट टीम ने हिंडन बैराज के पास मुठभेड़ के बाद गांजा तस्करी करने वाले तीन बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया।

    पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दो बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हुए हैं। उनके कब्जे से 21 किलो गांजा, दो तमंचे, कारतूस और एक स्कूटी बरामद हुई है।

    घायल बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराया

    एसीपी कोतवाली उपासना पांडेय ने बताया कि पकड़े गए आरोपी भोजपुर के फरीदनगर निवासी अनस, टीला मोड़ के असालतपुर निवासी दिलशाद और असलम हैं। मुठभेड़ में अनस और दिलशाद गोली लगने से घायल हुए, जबकि असलम को पुलिस ने मौके से पकड़ लिया। दोनों घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया।

    jagran News - 2026-08-09T085309.777

    बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की

    एसीपी के मुताबिक, शनिवार को पुलिस टीम हिंडन बैराज के पास चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान स्कूटी सवार तीन संदिग्ध आते दिखाई दिए। पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो उन्होंने स्कूटी मोड़कर भागने का प्रयास किया। पीछा करने पर बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में दो बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। तलाशी में स्कूटी से 21 किलो गांजा बरामद हुआ।

    तमंचे और कारतूस बरामद

    इसके अलावा दो 315 बोर के तमंचे, दो कारतूस और दो खोखे भी मिले। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे गांजा खरीदकर एनसीआर क्षेत्र में बेचते थे।

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    एसीपी का कहना है कि अनस के खिलाफ ड्रग्स के 9 केस समेत कुल 14 मुकदमे दर्ज हैं।