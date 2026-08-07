गाजियाबाद में बुजुर्ग महिला के कान से कुंडल नोंचकर भागा बदमाश, CCTV में कैद हुई वारदात?

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। राजनगर सेक्टर-8 में बृहस्पतिवार रात बाइक सवार बदमाश ने पति के साथ जा रही बुजुर्ग महिला के कान से कुंडल छीन लिया। इस दौरान महिला के कान में चोट भी आई है। महिला के बेटे की शिकायत पर कविनगर थाने में केस दर्ज कर पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के जरिए बदमाश की तलाश शुरू कर दी है।

राजनगर सेक्टर-8 निवासी अनुज मित्तल के मुताबिक उनके पिता एके मित्तल पोस्ट आफिस में एजेंट हैं। उन्होंने संजय नगर में अपना ऑफिस खोला हुआ है। बृहस्पतिवार रात करीब नौ बजे उनके पिता और 68 वर्षीय मां सुधा मित्तल पैदल ही आफिस बंद कर राजनगर सेक्टर-8 स्थित कृष्णा रेजीडेंसी सोसायटी में आ रहे थे। सोसायटी के पास जब दोनों पहुंचे तभी पीछे से एक बाइक सवार युवक आया और उनकी मां के दाहिने कान से कुंडल नोंच लिया।