गाजियाबाद में 99 वर्षीय बुजुर्ग महिला के सीने में हुआ दर्द, उपचार के दौरान मौत

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। जिला संयुक्त अस्पताल की इमरजेंसी में मंगलवार को सीने में दर्द होने पर 99 वर्षीय बुजुर्ग महिला को गंभीर हालत में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया गया। गोविंदपुरम की रहने वाली बुजुर्ग महिला राधा बिशन कुमारी को उनके घर से लाकर बेटी रंजना तिवारी ने अस्पताल में भर्ती कराया गया था। रंजना तिवारी पूर्व में जिले में डीआइओएस रह चुकी हैं।

तीनों अस्पतालों की ओपीडी में बुखार के 344 मरीज पहुंचे। इनमें 69 बच्चे भी शामिल हैं। जिला एमएमजी अस्पताल में कुल 193 मरीजों का एक्स-रे कराया गया। चिकित्सकों की परामर्श पर इनमें से 123 मरीजों का चेस्ट एक्स-रे कराया गया। सात को रेफर किया गया और 28 मरीजों को भर्ती किया गया है। वायु प्रदूषण बढ़ने के साथ सर्दी के चलते ओपीडी में गले में खरास,खांसी,जुकाम,बुखार, जोड़ों में दर्द,चेस्ट पेन और सांस लेने में परेशानी पर तीन सौ से अधिक मरीज पहुंचे।

सांस के रोगियों के साथ निमोनिया व आंखों में जलन के मरीज भी बढ़ रहे हैं। जिला एमएमजी अस्पताल, संजयनगर स्थित संयुक्त अस्पताल और डूंडाहेड़ा अस्पताल की ओपीडी में कुल 3,651 मरीज पहुंचे। इनमें 1965 महिला, 1072 पुरूष और 512 बीमार बच्चे शामिल रहे। फिजिशियन डा. आलोक रंजन ने बताया कि खांसी के साथ सांस लेने में परेशानी के सबसे अधिक मरीज पहुंच रहे हैं।

उनकी सलाह है कि सांस लेने में दिक्कत, घबराहट और चलने पर सांस फूलने लगे तो तुरंत चिकित्सक को दिखायें। गरम पानी से सुबह-शाम गरारे करने के साथ भाप लेना जरूरी है। ठंड़े पेय पदार्थ से बचें। गरम पानी के साथ चाय-काफी और सूप पी सकते हैं। मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलें। सुबह-शाम टहलना बंद कर दें। योग भी घर में ही करें।

63 बच्चों समेत 388 ने लगवाई एंटी रेबीज वैक्सीन सरकारी अस्पतालों में मंगलवार को कुत्ते,बिल्ली और बंदरों के काटने पर कुल 388 लोग एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाने पहुंचे। रिपोर्ट के अनुसार पहली डोज लगवाने वाले 63 बच्चों समेत 147 लोग शामिल रहे। जिला एमएमजी अस्पताल में 247 में से 40 बच्चों समेत 97 लोगों ने पहली डोज लगवाई। संयुक्त अस्पताल में 141 में से 23 बच्चों समेत 50 लोगों को पहली डोज लगाई गई। दोनों अस्पतालों में 28 बुजुर्गों ने भी कुत्ते के काटने पर एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाई।

ऑपरेशन के बाद निकाली गई गांठ जिला एमएमजी अस्पताल के चिकित्सकों ने मंगलवार को आपरेशन करके एक महिला के यूटरस से 7.30 किलोग्राम की गांठ फाइब्रॉइड निकालकर महिला की जान बचाई है। सर्जन डा. मिलिंद गौतम ने बताया कि पटेल नगर की रहने वाली ममता (42) पिछले 16 साल से पेट में लगातार बढ़ रही गांठ और दर्द से परेशान थीं।

आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण वह लंबे समय से आपरेशन नहीं करा पा रही थीं। पिछले कुछ महीनों में दर्द बढ़ने और पेट का आकार असामान्य रूप से बढ़ जाने पर स्वजन उन्हें एमएमजी अस्पताल लेकर पहुंचे। जांच में पाया कि ममता के यूटरस में एक फाइब्राइड जैसी गांठ विकसित हो गई है। डेढ़ घंटे तक चले आपरेशन में गांठ निकाल दी गई। इस मौके पर निश्चेतक डा.चरन सिंह भी मौजूद रहे।