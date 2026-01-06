Language
    गाजियाबाद में ईडी की छापेमारी के दौरान मिली शराब की खेप, आबकारी विभाग ने की जब्त

    By Ashutosh Gupta Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 10:36 PM (IST)

    इंदिरापुरम में ईडी ने फेमा मामले में सतत संपदा के डायरेक्टर हरजीत सिंह के घर छापा मारा। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में विदेशी शराब मिली। आबकारी विभ ...और पढ़ें

    आबकारी विभाग द्वारा पकड़ा गया आरोपित व बरामद शराब। सौ. विभाग

    जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के अहिंसाखड़ एक स्थित आरेंज काउंटी में प्रवर्तन निदेशालय ने फोरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत सतत संपदा प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर के यहां छापेमारी की।

    इस दौरान ईडी की टीम को मौके से भारी मात्रा में विदेशी शराब मिली। ईडी द्वारा सूचना पर मौके पर पहुंची आबकारी विभाग की टीम ने मौके से 45.73 लीटर विदेश ड्यूटी फ्री शराब बरामद की और मौके से डायरेक्टर को गिरफ्तार किया।

    आबकारी निरीक्षक अखिलेश सिंह ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय की सूचना पर छापेमारी की गई थी। टीम ने मौके से 46 शराब की बोतल बरामद की। मौके से सतत संपदा के डायरेक्टर हरजीत सिंह को गिरफ्तार किया गया। मौके से 45.73 लीटर शराब बरामद की गई।

    पूछताछ में हरजीत सिंह ने बताया कि वह एयरपोर्ट से आते-जाते समय शराब की बोतले खरीद कर घर ले आते हैं। उनके पास से अधिकांश बोतल शिवास रीगल, मंकी शोल्डर, रायल रणथंबोर समेत इंपोर्टिड बरामद हुई है। आबकारी निरीक्षक अखिलेश सिंह का कहना है की नियम के मुताबिक साढे चार लीटर तक शराब घर में रखी जा सकते है।

    हरजीत सिंह पर नियम से अधिक शराब रखने और बाहरी शराब लाकर रखते का मुकदमा चलेगा। आबकारी निरीक्षक ने हरजीत सिंह के खिलाफ आबकारी अधिनियम 1910 की धारा 60 और 63 के तहत इंदिरापुरम थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। एसीपी इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवास्तव का कहना है कि मामले में रिपोर्ट दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार किया गया है।