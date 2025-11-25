गाजियाबाद में नशेड़ी ने मचाया हुड़दंग, दरोगा को दिया धक्का; बाल-बाल बची जान
मोदीनगर में निवाड़ी रोड पर एक नशे में धुत व्यक्ति ने दारोगा को धक्का दे दिया, जिससे वह सड़क पर गिर गए। आरोपी, जो राहगीरों से मारपीट कर रहा था, को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। पुलिस ने आरोपी लक्षित शर्मा के खिलाफ शांतिभंग की धाराओं में कार्रवाई की है।
जागरण संवाददाता, मोदीनगर। निवाड़ी रोड पर सोमवार रात शराब के नशे में हुडदंग मचा रहे आरोपित ने दारोगा को सड़क पर धक्का दे दिया। जिससे दारोगा कार पर जाकर गिरा। गनीमत रही कि कार तेज रफ्तार में नहीं थी। आरोपित इसके बाद भी शांत नहीं हुआ। उसने पुलिस के साथ अभद्रता की। किसी तरह पुलिस उसे थाने लेकर गई। शांतिभंग की धाराओं में चालान किया गया है।
आरोपित की करतूत का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। निवाड़ी रोड पर सोमवार रात करीब साढ़े नौ बजे एक आरोपित शराब के नशे में हंगामा काट रहा था। आते-जाते लोगों से मारपीट कर रहा था। वाहन चालकों को धक्का दे रहा था। आरोपित की हरकत से परेशान आकर पुलिस को सूचना दी गई।
इसपर निवाड़ी रोड चौकी से पुलिस मौके पर पहुंचीं। इसी बीच आरोपित ने दारोगा को तेज धक्का दिया, जिससे दारोगा असंतुलित होकर पीछे से रही कार पर गिरा। कार तेज रफ्तार में होती तो अनहोनी हो सकती थी। इसपर गुस्साए दूसरे पुलिसकर्मी ने लाठी फटकारकर आरोपित को शांत करने की कोशिश की। लेकिन आरोपित पुलिसकर्मी से लाठी ही छीनने लगा। पुलिसकर्मियों से उसकी जमकर धक्कामुक्की हुई। जिसमें दारोगा का मोबाइल भी टूट गया।
आसपास के लोगों ने मोबाइल में वीडियो रिकार्ड कर लिया। जिसे इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित किया गया। आरोपित काफी देर तक भी शांत नहीं हुआ तो थाने से अतिरिक्त बल बुलाया। किसी पुलिस उसे थाने लेकर पहुंची। एसीपी मोदीनगर ने बताया कि आरोपित मोदीनगर की स्टाफ क्वाटर्स कालोनी का लक्षित शर्मा है। आरोपित का शांतिभंग की धाराओं में चालान किया गया है।
